Lewis Hamilton is na twee vrije trainingen op het Miami International Autodrome niet te spreken over het asfalt. Het zou volgens de Brit vandaag de dag de standaard moeten zijn dat het asfalt vlak is, maar hij merkte dat er veel hobbels op het circuit te vinden zijn.

Het was vrijdag zoeken naar grip voor de teams op het nieuwe Miami International Autodrome. Vrijdagochtend werden er al wat reparatiewerkzaamheden uitgevoerd nadat op sommige plekken het asfalt beschadigd was geraakt. Die problemen waren op tijd verholpen voor de Formule 1, maar dat betekent niet dat de coureurs tevreden zijn over de baan zelf. Lewis Hamilton was verbaasd dat het asfalt van het nieuwe circuit niet zo vlak was.

“Het is een beetje gek als je bedenkt dat mensen in deze tijd in staat zouden moeten zijn om relatief gemakkelijk een vlakke weg te maken”, zegt Hamilton. “Maar er zijn grote hobbels op zoveel plaatsen. Ik weet niet of ze in staat zullen zijn om dat ’s nachts te verbeteren.”

“Voor de rest is het circuit best leuk om te rijden, behalve de chicane”, doelt Hamilton op bocht 14 en 15, waar de coureurs op vrijdag regelmatig spannende momentjes kenden. “Die is zo krap. Het doet me denken aan een parkeerplaats van B&Q (bouwmarkt in Groot-Brittannië, red.) toen ik zeven jaar oud was, waar ik in een kart tussen de auto’s door moest. Misschien kunnen ze die in de toekomst weghalen en zal dat het circuit verbeteren.”

Het was een veelbelovende dag voor Mercedes, dat in Miami enkele stappen vooruit hoopt te zetten na de tegenvallende seizoenstart. George Russell eindigde de vrijdag als snelste, Hamilton noteerde de vierde tijd. “Het is maar een vrije training en iedereen doet wat anders en laat niet hun ware pace zien, we laten ons dus niet meeslepen”, blijft Hamilton op zijn hoede. “De auto voelt hetzelfde maar we lijken sneller te zijn en op enkele vlakken vooruitgang te hebben geboekt. We hebben nog steeds last van het gestuiter, maar beetje bij beetje verbeteren we de auto”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.