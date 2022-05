Lewis Hamilton heeft er geen begrip voor dat de FIA heeft besloten om de regels omtrent het niet mogen dragen van sieraden tijdens het rijden aan te scherpen. Het voelt voor de Brit als een stap terug terwijl de sport juist vooruit leek te gaan: “We hebben wel belangrijkere zaken te bespreken.”

Voorafgaand aan het raceweekend moeten de teams controleformulieren invullen waarop zij verklaren dat hun auto’s voldoen aan de technische regels. In Australië kregen de teams van wedstrijdleider Niels Wittich al een reminder dat de coureurs zich ook aan enkele regels moesten houden, waaronder het dragen van de juiste ondergoed en het afdoen van sieraden voordat zij instappen.

Dat leidde tot flinke kritiek van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zich afvroeg of dit wel de strijd is die Wittich wil voeren. Lewis Hamilton gaf al aan dat sommige piercings er niet zomaar uitkunnen en dat die kapotgemaakt moeten worden als hij aan die regel wil voldoen.

Lees ook: Wolff: ‘Hamilton weet zelf heel goed wanneer hij met pensioen moet gaan’

Toch heeft de FIA in Miami besloten om ook deze zaken toe te voegen aan het controleformulier die de teams moeten invullen en aanleveren. Het gaat om bijlage L van het International Sporting Code, hoofdstuk drie en artikels 2 (betreffende het ondergoed dat aan de eisen voldoet) en 5 (het dragen van sieraden). Wittich wijst daarbij naar de veiligheid als reden.

Hamilton begrijpt aanscherping niet

Lewis Hamilton, die enkele sieraden draagt, reageert verontwaardigd op dit besluit van de FIA. “Ik draag sieraden en kon er vandaag niet meer dragen”, grapt hij eerst nog bij de persconferentie, waar hij juist met opzet extra veel sieraden lijkt te dragen als een hint. “Het voelt als een stap terug, als je kijkt naar de stappen die we hebben genomen als sport”, oordeelt hij. “We hebben wel belangrijkere zaken te bespreken. Dit is zoiets kleins. Ik draag al zestien jaar sieraden. Ik kan mijn neusring niet eens verwijderen. Het lijkt onzinnig om hierover te beginnen. Ik zal hierover praten met Mohammed (Ben Sulayem, FIA-president, red). We hebben grotere zaken aan te pakken, daar zou de focus moeten liggen.”

Lees ook: Russell: ‘Manier waarop Hamilton Mercedes motiveert is inspirerend’

Op deze manier lijkt er in ieder geval geen snelle oplossing te komen. “Ik kan minstens twee sieraden niet verwijderen”, benadrukt Hamilton. “Het is nog nooit een veiligheidsprobleem geweest. Als ze mij tegenhouden, dan is dat maar zo. We hebben reservecoureurs klaarstaan.” Heel erg zou hij het niet vinden: “Er is genoeg te doen in de stad. Het maakt mij niet uit.”

Hamilton voegde later toe: “Het gaat om individualiteit, wie je bent. Ik wil aan zijn zijde staan”, doelt hij op wedstrijdleider Wittich, naar wie hij al een bericht had gestuurd over deze kwestie. “Ik wil geen vijand zijn. Hij heeft me nog geen bericht teruggestuurd, maar ik zal proberen om vóór de race met hem te spreken”, aldus Hamilton.