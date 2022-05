George Russell heeft er alle vertrouwen in dat teamgenoot Lewis Hamilton ‘sterker zal terugkomen’ na zijn slechte seizoenstart. Hij noemt het ‘inspirerend’ hoe de zevenvoudig wereldkampioen in zo’n lastig seizoen Mercedes weet te motiveren.

Russell heeft in de eerste vier races van het seizoen 49 punten gepakt, 21 punten meer dan teamgenoot Hamilton. Het weekend in Imola was een van de slechtste weekenden voor Hamilton in een lange tijd. Waar Russell vierde werd, kwam Hamilton als dertiende over de streep. Het leidt tot vragen over de motivatie van Hamilton, maar Russell twijfelt er niet aan dat zijn Britse teamgenoot zich zal herstellen.

“Lewis heeft duidelijk de pace”, zegt Russell tegen Sky Sports. “Hij is ongelooflijk snel en dat heeft hij dit jaar laten zien, maar het is gewoon lastig geweest voor het team. Toen alles wat stabieler verliep voor het team, was Lewis steeds ontzettend snel. Ik weet dat hij een beetje een dip had, maar ik twijfel er niet aan dat hij terugkomt en de manier waarop hij het team pusht en het team motiveert is echt inspirerend.”

Lees ook: Russell waarschuwt voor effecten porpoising: ‘Is niet vol te houden voor coureurs’

“We willen allemaal meer”, voegt Russell toe. “Hij wil meer. Niemand is blij met de positie waarin we ons momenteel bevinden.” Desondanks lijkt Russell zich meer op zijn gemak te voelen in de W13. Hij omschrijft de auto als een ‘nachtmerrie’ en stelt dat hij net zoveel met de auto worstelt als Hamilton. “Wanneer de auto niet in de juiste window zit, voelt het niet echt als een echte raceauto.”

Dat hij er dan toch iets beter mee om kan gaan, wijt Russell aan zijn ervaring met minder goede auto’s. “Wellicht heeft het wat geholpen dat ik met zeer lastige auto’s worstelde bij Williams. Maar Lewis zal sterker terugkomen, daar twijfel ik niet aan. Hij zal me tot het uiterste pushen. Ik voel me niet op mijn gemak in deze positie omdat ik weet waartoe hij in staat is”, besluit de Brit.