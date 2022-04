Het porpoising, het gestuiter van de Formule 1-bolides op de rechte stukken, is soms dusdanig hevig dat het ‘niet vol te houden is’, stelt Mercedes-coureur George Russell. Hij hoopt dan ook dat er snel een oplossing komt.

Mercedes worstelt nog altijd met het porpoising van de W13. Het beperkt het team in het vinden van de maximale potentie van de auto, maar op beelden is ook te zien dat het geen pretje is voor de coureurs. Het stuiteren is dusdanig hevig dat Russell nu waarschuwt dat het tot fysieke klachten kan leiden.

“Wanneer de auto en de banden in de juiste window zitten, dan voelt de auto – op het stuiteren na – heel goed”, zegt Russell. “Maar het stuiteren ontneemt je echt de adem. Ik heb het nog nooit zo extreem gevoeld.”

Russell hoopt dan ook dat er een oplossing komt, niet alleen bij Mercedes maar ook voor de andere teams die met het porpoising worstelen. “Dit is namelijk niet vol te houden voor een coureur”, stelt hij. “Dit is het eerste weekend waarin ik echt last van mijn rug heb en bijna pijn in de borst door de hevigheid van het stuiteren. Dat is wat we moeten doorstaan om snelle ronden te rijden.”

Russell heeft het gestuiter uiteindelijk overleefd en reed zijn Mercedes W13 naar de vierde plaats. Schadebeperking, noemt hij dat resultaat. “Dit is veel beter dan waar we op hadden kunnen hopen”, zei hij tegen Viaplay. “Na de elfde plek in de kwalificatie en sprintrace leek de vierde plaats buiten handbereik. Ik ben trots dat we dit resultaat als een team behaald hebben, zeker nu de auto niet snel genoeg is. We moeten de punten blijven pakken.”

Foto: Motorsport Images