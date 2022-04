Hij begon vanaf de veertiende plek en kwam als dertiende over de streep: het was in Imola een weekend om te vergeten voor Lewis Hamilton. Hij kreeg na de race wel verontschuldigingen van teambaas Toto Wolff: “Sorry voor waar je vandaag mee moest rijden, ik weet dat de auto onbestuurbaar is.”

Hamilton heeft het al de hele race op het opdrogende Imola lastig. Hij worstelt met de Mercedes W13 en zit lange tijd in de DRS-trein bij Alexander Albon en Pierre Gasly. Hij probeert het wel meermaals, maar het lukt hem niet om in te halen. Hij eindigt door de tijdstraf van Esteban Ocon uiteindelijk dertiende, maar dat is niet om over naar huis te schrijven, zeker gezien teamgenoot George Russell vierde werd.

“Het was opnieuw een lastige dag”, stelt engineer Peter Bonnington na de race op de boordradio. Niet veel later springt teambaas Toto Wolff op de radio: “Sorry voor waar je vandaag mee moest rijden”, voelt hij zich schuldbewust over de slecht presterende Mercedes. “Ik weet dat de auto onbestuurbaar is. Dit is niet wat we verdienen. We zullen doorgaan, maar dit was een verschrikkelijke race”, aldus de Oostenrijker.

Hamilton reageert, na een stilte, op sombere toon: “We moeten hard blijven werken.” Wolff antwoordt: “We zullen het rechtzetten.” Terneergeslagen verschijnt Hamilton dan ook na afloop voor de camera’s van Viaplay. “Het was een lastige vandaag. Ik verloor gisteren al een positie aan een AlphaTauri en vandaag verloor ik er nog een na de pitstops. Dan kan je niets meer doen. Het was een lastige, maar we haalden op zijn minst de finish”, probeert hij het nog van de positieve kant te bekijken.

Aan de andere kant van de garage klinkt het optimistischer op de boordradio, waar Wolff Russell feliciteerde met zijn goede race. Russell, die maar nipt Valtteri Bottas achter zich kon houden, ziet zijn vierde plek als schadebeperking. “Absoluut”, zegt Russell stellig tegen Viaplay. “Dit is veel beter dan waar we op hadden kunnen hopen. Na de elfde plek in de kwalificatie en sprintrace leek de vierde plaats buiten handbereik. Ik ben trots dat we dit resultaat als een team behaald hebben, zeker nu de auto niet snel genoeg is. We moeten de punten blijven pakken”, concludeert de Brit.

