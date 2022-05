Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ‘zelf heel goed weet wanneer hij met pensioen moet gaan’. De Oostenrijker reageert daarmee op geruchten en opmerkingen na de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Hamilton kwam onder de verraderlijke omstandigheden op Imola niet uit de verf. De Brit was geen enkele keer in de top tien te vinden en kende een frustrerende race, waar hij vastzat in de DRS-trein met Alexander Albon en Pierre Gasly. Na die race gaf Hamilton toe dat hij de titelhoop voor dit jaar heeft opgegeven. Het slechte weekend wakkerde geruchten aan dat Hamilton mogelijk zou denken aan stoppen. Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft niet zo in die verhalen.

“Ik denk dat hij heel goed weet wanneer hij met pensioen moet gaan”, zegt Wolff tegen Sky Sports News. “Niemand kan de legende-status meer afpakken en wij zijn hier om hem te voorzien van een machine die in staat is om hem zijn achtste titel te bezorgen, of het nou dit jaar of volgend jaar is”, aldus de Oostenrijker.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle noemt de geruchten over een mogelijk pensioen voor Hamilton ‘volslagen onzin’. “Ineens is hij het zat, heeft hij er genoeg van en moet hij met pensioen. Dat is gewoon volslagen onzin”, stelt Brundle. “Zijn auto werkt niet… laten we hopen dat Mercedes de auto vroeg of laat aan de praat krijgt.”

Volgens Brundle is het hoe dan ook te vroeg om te praten over een vertrek van Hamilton. “Het is nog maar een paar maanden geleden dat we ons afvroegen of het weekend van de Braziliaanse Grand Prix Lewis’ beste race ooit was”, haalt de Brit aan. “Ik vond zijn zin – ‘het is mijn meesterwerk en ik zal beslissen wanneer het af is’ – geniaal”, doelt Brundle op het Instagram-bericht van Hamilton. “Ik denk dat dat het perfect samenvatte. Hij kan de beslissingen nemen.”