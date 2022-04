Oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft uitgehaald naar Red Bull-adviseur Helmut Marko om zijn ‘goedkope reactie’ jegens Lewis Hamilton. Herbert noemt de reactie ’typisch Helmut en Red Bull’.

Na de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Hamilton kansloos buiten de punten eindigde, vroeg Marko zich af of Hamilton nu denkt dat hij misschien eerder had moeten stoppen. “Ik bedoel, hij werd door ons op een ronde gezet”, zei Marko in gesprek met Sky Sports News na de race. “Misschien denkt hij wel dat hij vorig jaar had moeten stoppen!”

“Wat een goedkope reactie”, haalt oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert uit naar Marko bij Sky Sports. “Het is typisch Helmut en Red Bull, om eerlijk te zijn.”

Herbert weet ook dat het destijds tot de limiet ging tussen de twee teams, maar ‘de man die dat laatste deel van het jaar domineerde was Lewis Hamilton’. “Dus het toont gewoon aan dat hij in vuur en vlam was aan het einde van vorig jaar. Zouden zij [Red Bull] hem in hun auto willen? Ja, dat willen ze.”

“Maar ze weten dat hij een grote bedreiging voor ze is als Mercedes alles op een rijtje heeft en weer om de zeges gaat strijden”, aldus Herbert.

Hamilton zelf gaf aan dat hij niet denkt aan een vertrek bij Mercedes, ook niet nu het team een moeilijke tijd doormaakt. “Ik heb een aantal opmerkingen gezien van mensen waarvan ik me herinner dat ik respect voor ze had toen ik jonger was, maar uiteindelijk zijn hun opmerkingen dwaas en een hoop onzin, allemaal met het doel om krantenkoppen te halen om zichzelf relevant te houden”, zei Hamilton.

“Ik ben sinds mijn dertiende betrokken bij Mercedes. We hebben geweldige tijden meegemaakt, diepte- en hoogtepunten beleefd. Ik ben 100 procent toegewijd aan dit team. Ik wil nergens anders zijn.”