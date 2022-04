Door de slechte prestaties in de eerste vier races van het seizoen betwijfelt Red Bull-adviseur Helmut Marko of Mercedes-coureur Lewis Hamilton gemotiveerd is om langer door te gaan: “Misschien denkt Hamilton dat hij vorig jaar had moeten stoppen!”

Hamilton begon na een dramatische kwalificatie en sprintrace als veertiende in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Waar teamgenoot George Russell veel plekken goedmaakte, worstelde Hamilton om zich een weg naar voren te banen. Hij keek een lange tijd tegen de achterkant van de AlphaTauri van Pierre Gasly aan en zag deze nog steeds toen de finishvlag gezwaaid werd. Hamilton kwam niet verder dan de dertiende plek, Russell beperkte de schade voor Mercedes met de vierde plek.

Lees ook: Wolff verontschuldigt zich bij Hamilton op boordradio: ‘Sorry voor deze auto’

Na afloop van de race zag Mercedes-teambaas Toto Wolff reden genoeg om zich te verontschuldigen bij Hamilton voor de staat van de W13. “Sorry voor waar je vandaag mee moest rijden”, zei hij op de boordradio. “Ik weet dat de auto onbestuurbaar is. We zullen doorgaan, maar dit was een verschrikkelijke race”, klonk de balende Oostenrijker.

Na de race stond Hamilton er somber bij en gaf voor het eerst aan dat hij de titelstrijd uit zijn hoofd zet. “Het was een weekend om te vergeten”, aldus de Brit. “Ik doe niet meer mee, dat staat vast, maar ik zal zo hard mogelijk werken om te proberen om dit op een of andere manier recht te zetten.”

Vragen over toekomst Hamilton

Het is een pijnlijke situatie voor de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor ook vragen komen over de motivatie van Hamilton om door te gaan. Zo betwijfelt Formule1.nl-columnist Jacques Villeneuve of Hamilton er nog wel zin in heeft. “Is Hamilton er nog over twee, drie jaar, maakt hij dit seizoen überhaupt af? Je kan niet in iemand zijn hoofd kijken, je kan down zijn en depressief of je kan er niet mee omgaan dat je niet meer kan winnen. Dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat het leven beter is zonder racen. We hebben verrassingen gezien in het verleden: kampioenen kunnen er soms zomaar de brui aan geven”, schrijft hij in zijn column.

Lees ook: ‘Je kan niet in Hamiltons hoofd kijken, maar kampioenen zijn vaker zomaar gestopt’

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko vraagt zich af of Hamilton nu zo zijn bedenkingen heeft. “Ik bedoel, hij werd door ons op een ronde gezet”, zei Marko in gesprek met Sky Sports News na de race. “Misschien denkt hij wel dat hij vorig jaar had moeten stoppen!”

Red Bull-teambaas Christian Horner klinkt wat genuanceerder over de situatie van Hamilton. “Hij is het racen niet verleerd, vijf races geleden streden we nog in Abu Dhabi. Ze zullen de problemen oplossen, dat weet ik zeker. We schrijven niemand af in dit kampioenschap omdat we nog zo’n enorm lange weg te gaan hebben”, aldus de Brit.

Zelf deed Hamilton voor de race de geruchten over een mogelijk vertrek bij Mercedes, waar hij tot en met 2023 een contract heeft, af als onzin. “Ik heb een aantal opmerkingen gezien van mensen waarvan ik me herinner dat ik respect voor ze had toen ik jonger was, maar uiteindelijk zijn hun opmerkingen dwaas en een hoop onzin, allemaal met het doel om krantenkoppen te halen om zichzelf relevant te houden”, haalde hij uit.

“Ik ben sinds mijn dertiende betrokken bij Mercedes. We hebben geweldige tijden meegemaakt, diepte- en hoogtepunten beleefd. Ik ben 100 procent toegewijd aan dit team. Ik wil nergens anders zijn”, benadrukte Hamilton.

Foto: Motorsport Images