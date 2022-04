‘Houdt Lewis Hamilton dit een seizoen lang vol?’ Dat is een vraag die gesteld gaat worden. De druk in de Formule 1 is enorm. Max Verstappen bezweek niet vorig jaar en nu is het de beurt aan Charles Leclerc om te laten zien dat hij dat ook kan.

COLUMN IN ENGLISH

Het is ondanks de winst van Verstappen nog moeilijk te zeggen of Red Bull nu ook daadwerkelijk het gat heeft gedicht. Verschil tot nu toe is wel dat Leclerc en Carlos Sainz de fouten maken, Red Bull heeft vooral te maken gehad met technisch malheur. Leclerc maakte een fout die je niet moet maken als je voor een titel rijdt, hij spinde in zijn eentje. De druk van een thuisrace? Hij reed in ieder geval erg agressief.

Lees ook: ‘Verstappen kan een duel agressief aangaan, maar Leclerc ook’

Verstappen maakt dat soort fouten niet meer. Het is een superlang seizoen en alles afwegend zal het zich wellicht uitbalanceren. Tot vorig jaar hebben we ons afgevraagd of Verstappen om een kampioenschap kon strijden. Races winnen kon hij al, maar hoe zou hij gedijen onder kampioenschapsstress? Hij was perfect en dat was een hele stap. Nu moet Leclerc laten zien dat ook hij daartoe in staat is met een kampioenswapen. Als titelkandidaat moet je het anders benaderen dan wanneer je om een incidentele zege vecht: je hebt altijd wat te verliezen.

Bij Mercedes moeten ze nu in ieder geval leren verliezen. Jarenlang hebben ze iedereen kapotgereden. Kwam er iemand dichterbij, dan draaiden ze de motor een stukje verder open. Dat voordeel is er niet meer dit jaar. George Russell houdt zich goed in de rol van underdog. Dat heeft hij geleerd bij Williams, terwijl Hamilton altijd ergens voor heeft kunnen vechten. Hoe wordt het intern opgepakt?, vroeg ik me een aantal columns terug al af. We hebben in Imola gezien dat Toto Wolff zich moeilijk kan beheersen. Zijn radioboodschap na de race was veelzeggend. Dat was niet alleen voor Hamilton bedoeld, maar voor de hele wereld. Een slecht resultaat van Russell levert geen kritiek op, maar bij Hamilton wel.

Lees ook: ‘Lawrence Stroll weet nu ook: F1-team is wat anders dan een kledingketen of horlogemerk’

Dat is het risico van zo’n megaster in je team. Hamilton zat vanaf het begin niet in het ritme dit weekend. Hij leek ook niet agressief genoeg, alsof hij niet kon vechten. Dat hij dan uiteindelijk gelapt wordt, kan gebeuren. Dat is een optelsom van alles plus de slechte auto. Hij zal ook niet zulke barre weekenden blijven hebben, zal Russell ook verslaan. Maar teambaas van Mercedes is geen gemakkelijke positie nu. Ga je voor je megaster, je uithangbord, de recordkampioen met internationale allure die je een megasalaris betaalt? Of ontwikkel je de auto voor het veelbelovende talent? Zo’n grote ster is mooi als je wint, het levert veel exposure op. Maar als hij niet wint, is de terugslag veel groter. Een kampioen heeft niet het recht om niet competitief te zijn.

En is Hamilton er nog over twee, drie jaar, maakt hij dit seizoen überhaupt af? Je kan niet in iemand zijn hoofd kijken, je kan down zijn en depressief of je kan er niet mee omgaan dat je niet meer kan winnen. Dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat het leven beter is zonder racen. We hebben verrassingen gezien in het verleden: kampioenen kunnen er soms zomaar de brui aan geven.’

COLUMN IN ENGLISH