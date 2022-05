Mercedes heeft na de wisselvallige Grand Prix van Emilia-Romagna niet stilgezeten en zal in Miami wat experimenteren. Het team wil er op die manier achter komen of ze de juiste kant opgaan met de ontwikkeling.

Mercedes kwam onder de wisselvallige omstandigheden op Imola niet uit de verf. George Russell scoorde zondag wel weer punten door als vierde over de streep te komen, maar de snelheid was ver te vinden in de kwalificatie en de sprintrace. Dat bewees Lewis Hamilton, die slechts dertiende werd in de race en moeite had om Alexander Albon en Pierre Gasly in te halen.

“Het was een erg moeilijk weekend voor ons”, blikt Mercedes-teambaas Toto Wolff terug op dat wisselvallige weekend. “George deed het geweldig door vierde te worden vanaf een weinig belovende startpositie, maar we gaven Lewis niet de middelen of baanpositie om hem zijn ware pace te kunnen laten zien.”

Sinds Imola heeft Mercedes dan ook niet stilgezeten. “We hebben zoveel mogelijk geleerd van dat weekend en dat leren wordt voortgezet in de windtunnel en simulaties. We hebben enkele richtingen gevonden om de auto te verbeteren en we zullen wat experimenten uitvoeren in Miami om te zien of deze overeenkomen met de simulaties. Hopelijk bevestigt dit de ontwikkelingsrichting voor de komende races”, aldus Wolff.

Hamilton en Russell hebben uiteraard ook wat werk verricht in de simulator in voorbereiding op de nieuwe race in Miami. Bovendien hebben de mensen in de fabrieken in Brackley en Brixworth updates geproduceerd voor de komende races. “Dit team heeft in vele jaren zijn veerkracht getoond en de moeilijke start van dit seizoen heeft bij elk teamlid een vuurtje doen ontbranden, we zijn vastbesloten om het recht te zetten.”

“Miami is een spannende nieuwe uitdaging en een complete stap in het onbekende”, blikt Wolff vooruit op de Grand Prix van Miami. “Het circuit ziet er veeleisend uit met een echte mix van langzame en snelle bochten. Het wordt een spectaculaire showcase voor de sport voor onze groeiende Amerikaanse fanbase. We zijn klaar voor een fantastisch evenement en we kunnen niet wachten om te zien hoe het allemaal zal verlopen”, besluit de Oostenrijker.