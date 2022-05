Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de goede samenwerking tussen Lewis Hamilton en George Russell als ‘een van de weinige hoogtepunten’ van het seizoen tot nu toe. Hij kon ‘niet blijer zijn’ met de line-up: “We hebben op dat gebied de twee beste coureurs.”

Het is tot nu toe een rampzalig seizoen voor Mercedes. Het team dat de afgelopen jaren domineerde heeft al een paar keer moeite gehad om Q3 te bereiken en de resultaten in de races vallen wat tegen. Desondanks staat George Russell nog vierde in de tussenstand, Lewis Hamilton worstelt wat meer met de W13 en staat zevende.

Voorlopig weet teambaas Toto Wolff dat de zege er niet in zit voor zijn team. Hij had uiteraard op meer gehoopt, maar waardeert nu des te meer de kleine, positieve dingen. Een van die dingen is de samenwerking tussen Hamilton en Russell.

“Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop George zich heeft gesetteld, hoe professioneel en analytisch hij helpt om de situatie in te schatten”, zegt Wolff. “De samenwerking is een van de weinige hoogtepunten van onze reis samen: hoe deze twee samenwerken, zonder onenigheid. In tegendeel, ze zijn zeer productief en positief voor het team.”

Wolff stelt dan ook dat hij ‘niet blijer kon zijn’ met de huidige rijdersline-up. “Ik denk dat we op dat gebied de twee beste coureurs hebben, misschien twee van de drie beste coureurs. Zij verdienen een auto en krachtbron die hen in staat stelt om vooraan te vechten, in plaats van dat zij op een ronde achterstand gezet worden”, doelt Wolff op het pijnlijke moment in de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar Hamilton door Max Verstappen op een ronde achterstand gezet werd. “Dat verdienen ze niet”, aldus Wolff.