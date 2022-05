Het was even geleden maar Mercedes heeft voor het eerst in 2022 een sessie als snelste afgesloten. George Russell was op het Miami International Autodrome in de tweede vrije training voor de Miami Grand Prix het snelst voor Charles Leclerc en Sergio Pérez. Max Verstappen sloot zijn al moeizame vrijdag af met een rampzalige tweede sessie, door motorproblemen kwam hij niet verder dan 1 rondje.

De sessie is pas 10 minuten onderweg als Carlos Sainz zijn monteurs opnieuw flink wat werk bezorgt. In de bochtige, nauwe middensector verliest de Spanjaard zijn Ferrari en eindigt zijn vrije training met een schuiver plus klap. Het daaropvolgende tv-shot is wat suggestief, een ogenschijnlijk peinzende Ferrari-baas Mattia Binotto maar het is niet het eerste schadebonnetje van Sainz dit seizoen.

Foto: Motorsport Images

Max Verstappen heeft zich tot dat moment nog niet laten zien op de baan. Het team is het eerste halfuur nog druk in de weer met de vervanging van een versnellingsbak, een voorzorgsmaatregel na koelingsproblemen. Kort na de rode vlag na Sainz’ crash komt de Nederlander dan eindelijk de baan op maar in de outlap is er al meteen iets goed mis met de Red Bull. “Het sturen gaat zwaar”, luidt de melding van Verstappen. “Ik kan niks doen, sorry jongens!”

Uiteindelijk haalt hij met horten en stoten de pits, de brandende achterremmen zetten de baaldag van Verstappen extra kracht bij. In de garage wordt er met bezorgde gezichten naar de achterkant van de auto gewezen. De verhitte discussie tussen technische bonzen Adrian Newey en Paul Monaghan lijkt toch flinke kopzorgen te verraden.

In het vervolg van de sessie vallen de Mercedessen op die de goede lijn van eerder vandaag doorzetten. George Russell eindigt de training uiteindelijk als eerste, Hamilton blijft op twee tienden van zijn teammaat steken op de vierde stek. Charles Leclerc en Sergio Pérez staan daar tussenin.

Uitslagen GP Miami 2022 - 2e Vrije Training