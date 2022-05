FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Miami, waar Max Verstappen kampioenschapsleider Charles Leclerc versloeg na een spannende slotfase.

Daily Mail

Voor de race waren veel beroemdheden naar Miami afgereisd, waar het een waar Amerikaans feest werd. In het bijzijn van die tienduizenden fans wist Max Verstappen Charles Leclerc te verslaan, ook al werd het door een late safety car nog spannend. “Ergens in deze blitse show lag een half fatsoenlijke race, en toen de geblokte vlag werd gezwaaid op een zwoele middag in Florida bewees Max Verstappen dat hij een waardige winnaar was”, oordeelt het Britse Daily Mail.

“De scriptschrijvers hadden misschien liever gezien dat Lewis Hamilton deze eerste Grand Prix van Miami met de overwinning had bekroond, maar de Britse superster begon en eindigde als zesde – nog maar eens een bewijs dat zijn Mercedes kansloos is, zelfs met een superman achter het stuur die al zo lang meedraait.”

“Verstappen vierde dus, na een briljante verdedigingsactie aan het eind van de race, zijn derde triomf in vijf races aan het begin van zijn titelverdediging, en de sport zelf proostte op een gelegenheid waar ze zo lang van hadden gedroomd – het doorbreken in Amerika.”

L’Équipe

Het Franse L’Équipe stelt dat Florida oranje kleurt voor Verstappen. “Deze keer kantelde de balans heel snel in het voordeel van Red Bull. Max Verstappen, die tijdens de vrijdagtrainingen al wat te lijden had gehad, had op zaterdag tijdens de kwalificatie toch aan vertrouwen gewonnen, maar slaagde er niet in om de poleposition te pakken.”

“Deze zondag maakte de Nederlander de perfecte start om de Ferrari’s de genadestoot te geven. De manoeuvre was effectief: langs de buitenkant bij Sainz in de eerste bocht pakte de regerend wereldkampioen de tweede plaats. Verstappen hield zijn vechtlust vast, kwam snel tot op een seconde van Leclerc en gebruikte zijn DRS om in de eerste bocht de leiding te nemen. Het gat werd snel groter en Leclerc beschadigde zijn mediums met een verremming.”

Foto: Motorsport Images

La Gazzetta dello Sport

“Te veel Red Bull, te veel Max Verstappen”, blikken de Italianen bij La Gazzetta dello Sport terug op de Grand Prix van Miami. “In Miami boog een goed Ferrari voor de majestueuze prestatie van de Nederlandse wereldkampioen, die, ondanks de start vanaf de derde plaats, erin slaagde de Roden te verslaan, zelfs in de delicate slotfase toen een safety car het steigerende paard een wanhopige laatste aanval toestond. Max heeft echter alle beslissende situaties van de race onder controle, heeft de banden beter benut en bevestigt dat de geweldige prestatie van Imola geen op zichzelf staand geval was.”

“Charles Leclerc en Carlos Sainz droomden zeker van iets anders na de prachtige kwalificatie van gisteren, een veelbelovende eerste rij. Maar beiden vreesden de snelheid van de Red Bull en ze hadden gelijk, de race bevestigde dat op de rechte stukken, vooral in de race, de RB18 op dit moment iets meer heeft dan de F1-75. De tweede en derde plaats op het podium is een resultaat dat moet worden aanvaard.”

Marca

“Max Verstappen vervult het axioma dat als hij een race eindigt, hij de race wint”, schrijft het Spaanse Marca. “In Miami, de derde race van 2022 die hij finishte, behaalde hij een solide overwinning op Charles Leclerc. Hij profiteerde van de enige kans die hij had, een slijtende mediumband aan het begin bij de Ferrari, waardoor hij hem kon inhalen en vervolgens zijn catalogus van talent kon ontketenen. Het is zijn derde zege in vijf races en het helpt hem om het gat in het kampioenschap te dichten, want hij staat nu negentien punten achter op zijn grote rivaal.”

Foto: Red Bull Content Pool