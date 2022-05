Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoopt dat Red Bull dit seizoen eerder stopt met de ontwikkeling van de auto dan zijn team. Hij benadrukt dat Red Bull al sinds het begin van het seizoen heeft ontwikkeld terwijl Ferrari nog op de eerste echte updates wacht: “Ik ben blij teleurgesteld.”

Binotto keek in Miami toe hoe Charles Leclerc Max Verstappen in de slotfase onder druk zette, maar genoegen moest nemen met de tweede plek terwijl Carlos Sainz derde werd. Het was weer een prima resultaat voor Ferrari, maar het team weet ook dat er updates nodig zijn om Red Bull bij te kunnen houden.

“Red Bull had vandaag de betere pace, net als in Imola, zij waren minstens een paar tienden per ronde sneller dan wij”, geeft teambaas Mattia Binotto toe. “Zij hebben de auto sinds het begin van het seizoen ontwikkeld, iets wat wij niet echt hebben gedaan”, benadrukt hij nog wel.

Lees ook: Leclerc genoot van duel met Verstappen in Miami: ‘Dacht dat ik hem nog kon pakken’

Alle hoop is bij Ferrari dan ook gevestigd op het pakket dat zij meenemen naar Barcelona. Het team heeft daar veel focus op gelegd en hoopt dan natuurlijk dat de updates naar behoren werken. Maar nog meer hoopt Binotto dat Red Bull straks minder kan ontwikkelen omdat zij richting het budgetplafond kruipen.

“Red Bull heeft geld uitgegeven, ik hoop dat zij op een gegeven moment dankzij het budgetplafond zullen stoppen met de ontwikkeling terwijl wij nog wat updates tot onze beschikking hebben”, aldus Binotto. “Dat is waarom ik blij teleurgesteld ben.”

“Na vijf races voeren we nog steeds beide kampioenschappen aan”, benadrukt Binotto, om maar aan te geven dat de F1-75 nog altijd sterk is. “Wij hebben sinds de start van het seizoen niet ontwikkeld. We zullen wat updates meenemen naar Barcelona en ik hoop dat die updates ons weer een spannender gevecht bezorgen”, aldus de Italiaan.