Charles Leclerc zag dankzij de late safety car in Miami een kans om alsnog voor de zege te gaan, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. De Ferrari-coureur stelt vast dat Red Bull de betere pace had en spoort Ferrari aan om met updates te blijven komen: “Dat is erg belangrijk dit jaar.”

Leclerc vertrok van poleposition en behield de leiding, maar zag na enkele ronden alsnog Max Verstappen aan zich voorbijgaan. De Monegask had vervolgens wat moeite om de Nederlander bij te benen en leek na de eerste pitstop niet meer voor de zege te kunnen gaan, maar de safety car in de slotfase bracht het hele veld weer bij elkaar. Het leidde tot een spannend duel tussen de twee jonge coureurs die tot nu toe dit seizoen de hoofdrolspelers zijn. Leclerc pushte voor wat hij waard was, maar kon Verstappen niet inhalen en moest genoegen nemen met de tweede plek in Miami.

“Het was een fysiek zware race”, zegt Leclerc, die Verstappen acht punten ziet inlopen. “We worstelden wat op de mediums in de eerste stint. We werden toen ingehaald en dat maakte onze race een stuk lastiger. Op de harde band waren we heel competitief. Ik dacht aan het einde van de race dat ik Max nog wel kon pakken, maar zij hadden vandaag de betere pace.”

Leclerc hoopt dat er dit seizoen nog meer van dit soort gevechten zullen komen. “We moeten blijven pushen. Updates zijn erg belangrijk dit jaar. Ik hoop dat we vanaf de volgende race weer een stap voorwaarts kunnen zetten. Maar het is sinds het begin van het seizoen al spannend en dat is wat we graag zien”, besluit de Monegask.

Foto: Motorsport Images