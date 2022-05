Max Verstappen is ‘ongelooflijk blij’ met de zege in de ‘heel fysieke’ Grand Prix van Miami. Hij heeft genoten van de race en het duel met Charles Leclerc aan het einde van de race: “We hebben het tot het einde spannend gehouden.”

Verstappen had een prima start op het hete Miami International Autodrome, waar hij direct Carlos Sainz buitenom inhaalde voor de tweede plek. Hij wist vervolgens het gat naar Charles Leclerc rond de seconde te houden totdat de Monegask begon te worstelen met zijn banden. Verstappen haalde Leclerc vervolgens in bocht 1 in en kon daarna wegrijden, al werd het dankzij een safety car richting het einde van de race nog spannend. Hij kon de rode bolide achter zich houden en kroonde zich tot winnaar van de allereerste Grand Prix van Miami.

“Het was een ongelooflijke Grand Prix, een heel fysieke race”, blikt de flink zwetende Verstappen terug op de race, waar de temperaturen rond de 33 graden lagen. “We hebben het tot het einde spannend gehouden”, voegt Verstappen toe.

Dat het een fysieke race was, was goed te merken bij alle coureurs toen zij uitstapten. Ook Verstappen had even de tijd nodig om wat te drinken, alvorens hij – op typisch Amerikaanse wijze – onder politiebegeleiding naar het podium gebracht werd, waar de coureurs met American Football-helmen gehuldigd werden.

“Ik houd het wel bij het racen, maar ik kan wel genieten van boksen”, grapt hij na de opmerking van legendarische coureur Willy T. Ribbs, die vaststelde dat de Nederlander wel fit genoeg is om in de boksring te stappen. “Zo voelde het ook wel, zoals ik me nu voel. Ik ben ongelooflijk blij met de zege hier, het was een geweldig weekend voor ons”, concludeert Verstappen. Hij verkleint met de zege én het bonuspunt voor de snelste raceronde de voorsprong van Leclerc naar negentien punten.

Verstappen moest even bijkomen na de Grand Prix van Miami. Foto: Red Bull Content Pool