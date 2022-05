Alpine verwacht dat het rond de Grand Prix van Groot-Brittannië wat meer duidelijkheid heeft over de toekomst van Fernando Alonso en Alpine-junior Oscar Piastri.

Alpine zit met een waar luxeprobleem: de veertigjarige Fernando Alonso wil langer doorgaan in de Formule 1 maar het team wil junior Oscar Piastri, die indruk maakte met de titels in de Formule 3 en Formule 2 in zijn rookiejaar, ook de kans geven. Het contract van Alonso werd vorig jaar met maar één jaar verlengd, aangezien Alonso ook nog wilde afwachten hoe Alpine er dit jaar voor zou staan.

Foto: Getty Images

Na de eerste races van het seizoen was voor Alonso duidelijk dat hij niet snel afscheid wil nemen van de Formule 1. Voor Piastri zou dat slecht nieuws zijn, aangezien Esteban Ocon nog zeker tot en met 2024 voor Alpine rijdt. De Australiër zou in het ergste geval wel uitgeleend kunnen worden aan een ander team, heeft Alpine-CEO Laurent Rossi al laten weten. Dat zou dan wel met een uitzicht op een terugkeer van Piastri zijn.

Voor nu blijft het spannend voor Alonso en Piastri. Toch hoopt Alpine dat er halverwege dit jaar al meer duidelijkheid is. “We hebben er nog niet helemaal over nagedacht omdat het een beetje vroeg is”, zegt teambaas Otmar Szafnauer tegen Autosport. “Maar rond Silverstone zullen we er waarschijnlijk over praten.”

Williams als onderdak voor Piastri?

Ondertussen gaan er in de paddock geruchten dat Nicholas Latifi, die dit seizoen enorm worstelt, nog tijdens dit seizoen vervangen zou kunnen worden bij Williams. Szafnauer maakt meteen duidelijk dat er geen gesprekken zijn geweest om Piastri daar dan neer te zetten, maar hij benadrukt tegelijkertijd dat Alpine wil meedenken aan opties om de Formule 2-kampioen meer baantijd te geven.

“Ik weet niet wat er bij Williams gebeurt, maar ik ben op de hoogte van de geruchten”, geeft Szafnauer aan. “McLaren vroeg een tijdje geleden of ze Piastri konden gebruiken als reservecoureur, daar zeiden we ja op. Hoe meer tijd hij in zo’n zitje heeft, hoe beter. We hebben dat in onze gedachten. Maar voor wat betreft wat er bij Williams gebeurt, heb ik geen idee.”