Oscar Piastri, de Formule 2-kampioen van 2022, zal dit jaar niet stilzitten als reservecoureur van Alpine. Hij zal dit jaar de nodige kilometers op de echte en virtuele baan maken, maar wordt nu ook al betrokken bij de briefings van het team: “Het programma is veel intenser dan een reservecoureur normaalgesproken zou krijgen.”

Piastri kroonde zichzelf vorig jaar tot Formule 2-kampioen, maar wist al vrij snel dat een zitje in de Formule 1 onmogelijk was. Bij Alpine, waar hij als junior actief is, was geen plek en het team wilde hem niet zomaar laten gaan. Dit jaar verricht hij simulatorwerk voor Alpine en staat hij stand-by als reservecoureur. Hoewel dat niet precies is waar hij op gehoopt had, benadrukt Alpine dat hij veel meer betrokken wordt bij het team dan men denkt.

“Het is een uitgebreid testprogramma met veel testdagen, veel kilometers en veel simulatorwerk”, somt Laurent Rossi, de CEO van Alpine, op bij Motorsport.com. “Normaliter gebruiken we niet één coureur om alle testdagen of om al het simulatorwerk te doen, maar we hebben het gevoel dat Oscar meer kan bieden dan minder ervaren coureurs in de simulator.”

Dat is niet alleen gunstig voor Alpine, maar ook voor Piastri. “Hij zal veel leren en ons veel bieden. We betrekken hem ook meer dan andere coureurs bij onze briefings van de data-analyse”, legt Rossi uit. “Hij kijkt ook naar de andere auto’s en hun lijnen en geeft potentiële feedback op de manier waarop de auto zich gedraagt.” Met de inbreng van de jonge Australiër is Alpine ook erg blij. “Je kan erop vertrouwen. Het is niet alsof iemand wat zegt en jij bij jezelf denkt: ‘Wat weet jij er nou van?’ Hij krijgt veel informatie, veel ervaring en expertise. Het is veel intenser dan een reservecoureur normaalgesproken zou krijgen.”

Het lag voor de hand liggend dat Piastri in Australië een vrije training zou rijden, maar die kans kreeg hij niet. Alpine hecht in deze fase van het seizoen nog te veel waarde aan de eerste vrije training, zeker met de nieuwe bolides en de aangepaste lay-out van Albert Park. Of Piastri in 2023 een zitje bij Alpine kan bemachtigen, is nog maar de vraag. Esteban Ocon tekende vorig jaar namelijk een contract waardoor hij tot en met 2024 voor het Franse team rijdt.

Piastri zal zich dan vooral richten op de toekomst van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft namelijk een contract tot eind dit jaar, al is het nog maar de vraag of hij de Formule 1 na twee jaar weer de rug zou willen toekeren. Bovendien heeft hij al kenbaar gemaakt dat hij niet snel wil stoppen: “Ik heb nog steeds veel te bieden. De Formule 1 is niet alleen de activiteit op de baan, je hebt ook veel activiteiten buiten de baan en daar geniet ik ook van, dus ik denk dat je me hier nog minstens twee of drie jaar zult zien.”