Hij moet dit jaar dan wel langs de zijlijn toekijken, toch ziet Formule 2-kampioen Oscar Piastri zijn reserverol bij Alpine als een goed teken. Dat ze hem zo intensief bij het team willen betrekken, is volgens Piastri namelijk een teken dat ze hem graag willen hebben.

Piastri kroonde zich vorig jaar tot kampioen in de Formule 2, in zijn eerste jaar in de opstapklasse van de Formule 1. Hij werd daarvoor al kampioen in de Formule 3 en de Formule Renault Eurocup. Lange tijd werd er dan ook naar de jonge Australiër gekeken als het nieuwe Formule 1-talent, maar plek was er niet voor hem.

Hij moet dus langs de zijlijn toekijken, maar zal zeker niet stil blijven zitten. Piastri zal namelijk als reservecoureur van Alpine een uitgebreid programma doorlopen. Hoewel dat nog niet helemaal betekent dat hij later op een zitje kan rekenen, ziet hij het wel als iets positiefs.

“Alpine stelt voor dit jaar een uitgebreid testprogramma samen en ik denk dat dat boekdelen spreekt over hun geloof in mij”, zegt Piastri tegen F1.com. “Het testprogramma dat ik zal doen, zeker nu de testdagen tijdens het seizoen zijn verbannen met de huidige auto’s, is erg zeldzaam. Ik denk dat dat boekdelen spreekt over wat Alpine denkt dat ik kan doen.”

Veel meer zekerheid krijgt hij daar uiteindelijk niet mee. Bij Alpine ligt Esteban Ocon nog tot en met 2024 vast terwijl Fernando Alonso alleen nog voor dit jaar een contract heeft, maar hij heeft al laten doorschemeren dat hij nog een paar jaar langer door wil gaan. Hoe het ook loopt, Piastri kijkt ernaar uit om als reserve aan de slag te gaan voor het Formule 1-team. “Hoewel het geen bevestiging is dat het zal leiden tot een stap hogerop, is het absoluut een zeer positief teken dat ze me graag willen hebben”, besluit de Australiër.

