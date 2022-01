Het Australische toptalent Oscar Piastri draait er niet omheen dat hij teleurgesteld is dat hij in 2022 niet op de Formule 1-grid staat, ondanks dat hem als troostprijs een uitgebreide reserverol bij Alpine wacht.

“Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld”, herhaalt Piastri in gesprek met SpeedWeek woorden die we al eerder van hem hebben gehoord. “Ik denk namelijk dat ik, gezien mijn prestaties, zeker een plekje op de grid had verdiend”, meent de coureur die de afgelopen jaren achtereenvolgens de Formule Renault 2.0, Formule 3 en Formule 2 won.

Piastri, die wordt bijgestaan door ex-Formule 1-coureur Mark Webber, maakt onderdeel uit van het talentenprogramma van Alpine. Bij dat team is echter geen plaats voor hem. De Frans-Engelse formatie koos er al vroeg in 2021 voor om door te gaan met Fernando Alonso en Esteban Ocon.

De twintigjarige Piastri werd nog even als outsider voor een zitje bij Alfa Romeo genoemd, maar leek daar nooit een serieuze optie. Guanyu Zhou, tevens afkomstig uit het Alpine-programma, kreeg daar de voorkeur. Piastri rest zo een reserverol bij Alpine. Hem is daarbij wel een uitgebreid testprogramma beloofd, inclusief vrijdagtrainingen.

Geen shoot-out

Of Alpine voor 2023 wel een racezitje voor hem heeft, is nog maar zeer de vraag. Het contract van Ocon loopt tot en met eind 2024 door. Alonso is daarentegen met zijn veertig jaar op leeftijd, maar lijkt in de goede zin van het woord nog gewoon de oude en te genieten van zijn comeback.

Alonso is daarnaast natuurlijk een tweevoudig wereldkampioen en de Alpine-top lijkt zijn toekomst, zolang hij op hoog niveau blijft presteren, vooral van Alonso zelf te laten afhangen. Topman Marcin Budkowski stelde in elk geval al dat 2022 geen jaar lange shoot–out om een zitje wordt tussen Alonso en Piastri.

