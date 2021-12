De rijdersline-up voor 2022 is al bekend voor Alpine, maar hoe het vanaf 2023 zit is nog onbekend. Fernando Alonso zou misschien langer door willen gaan, maar Formule 2-coureur Oscar Piastri klopt al aan de deur. Het zal echter niet tot een directe vergelijking komen tussen de twee, stelt Alpine-directeur Marcin Budkowski.

Fernando Alonso keerde dit seizoen terug in de Formule 1 nadat hij eind 2018 afscheid nam na een tegenvallende periode bij McLaren. De Spanjaard heeft het bij Alpine naar zijn zin en gaf onlangs aan van plan te zijn om nog minstens twee of drie jaar door te gaan in de Formule 1.

Dat zou goed nieuws zijn voor fans van de tweevoudig wereldkampioen, maar minder voor Oscar Piastri. De Australiër gaat aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap en ligt op koers om net als in de Formule 3 in zijn debuutjaar de titel in de wacht te slepen. Hij wist voor 2022 geen Formule 1-zitje te bemachtigen en moet dus een jaartje langs de zijlijn toekijken, maar zal ook als reservecoureur aan de slag gaan voor Alpine.

Lees ook: Alonso: ‘Jeddah kan voor veel verrassingen zorgen’

Voor de toekomst hoopt Piastri natuurlijk dat fulltime-zitje te bemachtigen voor 2023, maar het contract van Esteban Ocon loopt tot en met 2024 en Alonso zou dus langer door willen gaan. Alpine verzekert alvast dat zij Alonso en Piastri niet zullen vergelijken om tot een keuze te komen.

“Hoe gaan we dat besluit nemen? Laten we eerst volgend jaar maar afwachten”, zegt Marcin Budkowski, directeur van Alpine. “Als we een snelle auto hebben en Fernando blij is, dan weten we wat voor discussies we zullen voeren. Als dat niet het geval is, dan zullen we een ander soort discussie voeren. Maar we hebben een groot talent in Oscar en als er geen zitje beschikbaar is bij Alpine, dan ben ik er zeker van dat we een oplossing zullen vinden voor hem zodat hij wel in de Formule 1 kan rijden, maar onderdeel blijft van de Alpine-familie”, aldus de Pool.

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.