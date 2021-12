Fernando Alonso verwacht dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah voor ‘veel verrassingen’ kan zorgen. “Het is voor iedereen een nieuwe ervaring”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Het 6.174 kilometer lange Jeddah Corniche Circuit heeft nu al de bijnaam ‘snelste stratencircuit ter wereld’ en de coureurs staan dan ook voor een uitdaging. Omringd door muren bereiken de coureurs volgens simulaties van Mercedes soms wel snelheden van 300 km/u in sommige knikjes en de gemiddelde snelheid komt daarbij op zo’n 252 km/u te liggen. Dat is iets minder dan op Monza, maar wel sneller dan wat de coureurs op Silverstone en Spa-Francorchamps doen, al gaat het hier dus om een stratencircuit. Die nieuwe uitdaging voor de coureurs kan volgens Fernando Alonso voor ‘veel verrassingen’ zorgen.

“Het is een geheel nieuwe ervaring voor iedereen op de grid”, zegt Alonso in de vooruitblik op de race in Jeddah. “Van wat ik heb gezien is het een zeer snel circuit. Ik weet nog niet zo zeker of we vergelijkingen kunnen maken, misschien dat je dat beter op vrijdag kan vragen, wanneer we wat meters hebben gereden.”

“Zoals met alle nieuwe circuits moet je je heel goed voorbereiden en elk detail bestuderen”, vervolgt Alonso. “We zijn dit jaar al naar enkele nieuwe circuits geweest dus we hebben al een goed idee van de dingen waar we op moeten letten, maar een nieuw evenement kan voor veel verrassingen zorgen. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Laten we hopen dat we een goed weekend hebben”, aldus de Spanjaard.

