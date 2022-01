Oud-Formule 1-coureur Mark Webber denkt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Alpine-junior en landgenoot Oscar Piastri de Formule 1 bereikt. Volgens Webber, tevens de mentor en manager van Piastri, zouden de Formule 3- en Formule 2-coureurs hun tijd verspillen als iemand zoals Piastri de Formule 1 niet bereikt.

Piastri heeft zichzelf de afgelopen jaren in de schijnwerpers gereden in de juniorklassen. De 20-jarige Australiër werd in 2019 kampioen in de Formule Renault Eurocup en kroonde zichzelf een jaar later meteen tot Formule 3-kampioen. In 2021 debuteerde Piastri in de Formule 2 en ook daar werd hij direct kampioen. Met zo’n indrukwekkend snelle opmars zou een Formule 1-zitje de volgende stap zijn, maar de Alpine-junior greep mis.

Alpine had geen plek omdat Fernando Alonso en Esteban Ocon al een contract voor 2022 hadden terwijl zijn laatste hoop, het Alfa Romeo-zitje naast Valtteri Bottas, naar Guanyu Zhou, tevens Alpine-junior, ging. Nu moet de F2-kampioen van 2021 dus een jaar vanaf de zijlijn toekijken. Iets wat zijn mentor, Mark Webber, niet begrijpt.

Gevraagd of het slechts een kwestie van tijd is voordat Piastri de Formule 1 bereikt, antwoordt Webber tegen SpeedCafe: “Je zou denken van wel, anders zouden alle coureurs in de Formule 2 en Formule 3 hun tijd verspillen. Als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft, wat heeft het dan voor zin om te doen wat hij deed als je uiteindelijk niet de overstap kan maken? Het is een kwestie van wanneer, niet of. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het moet gewoon zo zijn.”

“Het systeem werkt en ik weet dat Stefano Domenicali (Formule 1-baas, red.) er bovenop zit. Hij weet dat Oscar absoluut de vruchten zou moeten plukken van zijn successen in de juniorklassen en natuurlijk weten Alpine en de juniorklassen dat dit aangekaart moet worden. Oscar zou, en zal, de eerste in de rij moeten zijn wanneer de rijdersmarkt weer open gaat”, besluit Webber.

