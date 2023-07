Regen, gridstraf en concurrenten. Het maakt allemaal weinig meer uit, want in België staat er geen maat op Max Verstappen. Zoals wel vaker dit seizoen rijdt hij op eenzame hoogte rond, (bijna) niets of niemand zal hem zondagmiddag kunnen stoppen. Saai zal de Grand Prix van België heus niet worden: een sublieme zege ligt voor de hand, maar met veel spanning daarachter.

Het was een even veelzeggende als begrijpelijke uitleg vrijdag van Max Verstappen, vooruitkijkend op de race van zondag: “Winnen ondanks de gridstraf, dat kan zeker. Vorig jaar hadden we in België meer gridstraffen, startte ik als veertiende en won ik ook. Nu start ik als zesde én hebben we een nog betere auto dan toen.”

Dat hij voor een overwinning nog vijf man voorbij moet op circuit Spa-Francorchamps? Ach, het is gezien de dominantie van Verstappen niet meer dan een detail op een baan waar het sowieso al prima inhalen is. Zie daar ook de goede timing en plek voor het incasseren van een gridstraf. Niets en niemand kan hem naar verwachting stoppen.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Oscar Piastri en Max Verstappen vochten zaterdag in de sprintrace om de winst, maar een herhaling van dat gevecht zal er zondag tijdens de Grand Prix van België naar verwachting niet opnieuw zijn (Motorsport Images)

Want over veelzeggend gesproken: een quote van Oscar Piastri was dat vooruitblikkend op de race ook. “Ik start zondag als vijfde, dat is heel mooi. Maar Max start een plek achter mij en dus zal ik na de eerste bocht vast zesde liggen.”

Kortom: de McLaren-coureur, zaterdag achter Verstappen knap tweede in de sprintrace, heeft zich al neergelegd bij het onvermijdelijke. Alleen technisch falen van de auto van Verstappen kan de concurrentie – voor zover we dat woord nog kunnen gebruiken – hoop op victorie bieden.

Een zege van de Nederlander zou overigens zijn tiende Grand Prix-overwinning van het seizoen betekenen, de achtste op rij en de dertiende opeenvolgende winst voor Red Bull. Maar aan verzadiging nog lang geen gebrek, daar is Verstappen te eerzuchtig voor. En terecht. Hij wil winnen, waar dan ook en hoe dan ook. Regen, gridstraf en concurrenten – het deert de soevereine Nederlander niet.

Leclerc versus Pérez

Wordt het dan helemaal niet spannend? Zeker wel. Achter Verstappen zal zich de strijd ontvouwen om plaats twee. Charles Leclerc start in de Ferrari vooraan. “Maar Sergio Pérez start achter me en de Red Bull is veel sneller dan onze auto”, aldus de Monegask. Die zal proberen om de Mexicaan zo lang mogelijk achter zich te houden. Pérez op zijn beurt zal Leclerc zo snel mogelijk moeten passeren om te proberen zo lang mogelijk uit de klauwen van teamgenoot Verstappen te blijven.

Het spel om de podiumplaatsen wordt, met onder anderen Lewis Hamilton en Carlos Sainz ook nog interessant. McLaren-duo Norris en Piastri verwachtten vóór dit weekend weliswaar weinig van hun bolide, maar de tweede plek van die laatste in de sprintrace liet zien dat er misschien toch meer in het vat zit dan het vermoeden was.

Banden

Wat doen de banden? Het is een goede vraag, aangezien er weinig tot niks aan data is opgehaald in de vrije training van vrijdag. Een weekend met een sprintrace biedt sowieso al minder inzichten in het gedrag en slijtage van banden en helemaal als er ook nog eens sprake is van wisselende omstandigheden. Het blijft naar verwachting droog tijdens de race en dus zal er een conservatieve bandenstrategie worden gevolgd door menig team.

Weer

In Spa weet je het nooit helemaal zeker, maar toch: de kans op regen is niet heel groot. Volgens de laatste officiële voorspellingen van de FIA gaat het om 40 procent, minder dan de helft dus. Het kan dus wel, maar of het voor Verstappen wat uitmaakt: nee. Voor de spanning in de race achter hem dan wel weer, dus stiekem hopen velen – zeker gezien de hectiek van de sprintrace – toch op het openen van de hemelsluizen in de Ardennen.

En verder…

…vond de eerste Grand Prix Formule 1 in Spa plaats in 1950

… is de baan met een lengte van meer dan 7 kilometer de langste op de kalender

… is de kans op een safety car historisch gezien 63 procent

… begint de race om 15.00 uur