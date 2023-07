Een zege van Red Bull in de Grand Prix van Groot-Brittannië betekent vandaag een evenaring van het record van meest opeenvolgende overwinningen van een Formule 1-team. De langste GP-zegereeks tot nu toe staat op elf, een aantal dat in 1988 werd behaald door McLaren. Uitgerekend dat team kan Red Bull vandaag dwars gaan zitten in de recordjacht. En misschien wel vaker dit seizoen.

Spoiler alert: niets in deze preview gaat wijzen op een andere favoriet voor de winst dan Max Verstappen. Het is misschien een repeterend verhaal, maar het is de kille realiteit van de eerste seizoenshelft: de Formule 1 is Verstappen, dan een hele tijd niks en dan de rest. En toch, heel misschien zou het vandaag onverwacht spannend kunnen worden. Met de nadruk op misschien.

Dat Verstappen op eenzame hoogte staat met Red Bull ten opzichte van concurrenten als Mercedes, de beide Ferrari’s en Fernando Alonso in de Aston Martin; dat is inmiddels wel duidelijk. En teamgenoot Sergio Pérez? Die wordt de hand nog boven het hoofd gevonden door Dr. Helmut Marko op basis van prestaties in de race, maar wie al vijf keer op rij zo vroeg sneuvelt in de kwalificatie is een Red Bull-stoel niet waard.

Nee, de nieuwste tegenstand voor Verstappen komt uit hele andere hoek. Onverwachte hoek zelfs, want McLaren kwam dit jaar amper in de buurt van het uitdagen van de topteams. Vorige week maakte Lando Norris met een enorm updatepakket op de auto echter al indruk tijdens de GP van Oostenrijk. En dit weekend is het bingo voor de papaja-renstal: niet alleen de populaire Brit, ook zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri is snel. McLaren, P2 en P3: een nieuwe concurrent voor Verstappen? Zaterdag in elk geval wel. Vandaag ook in de race? Het is niet uit te sluiten.

De breeduit lachende Lando Norris deelt na de kwalificatie zijn blijdschap over P2 met teamgenoot Oscar Piastri. De Australische rookie reed in de McLaren op zijn beurt naar P3 (ANP)

Bier bij Ferrari

Ondertussen kijkt het ooit op het circuit van Silverstone zo ongenaakbare Mercedes knarsetandend vanuit de subtop toe hoe klantenteam McLaren het met dezelfde motor beter doet en dus een betere wagen heeft. En Ferrari? Daar vlogen Carlos Sainz – hij is niet happy bij Ferrari, zo melden insiders – en Charles Leclerc elkaar op de baan in de haren tijdens de kwalificatie voor de Britse GP. Teambaas Vasseur wilde bier drinken om de vrede te bewaren, maar hoe groot is vandaag op Silverstone de kater?

De Vries en Tsunoda

Een kater mag ook Nyck de Vries hebben, maar dan van het weekend tot nu toe. AlphaTauri nam van alle teams de meeste updates mee naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar veel is de formatie uit Faenza er in de rangorde niet mee opgeschoten. Misschien werkt het een wel en het ander niet en is er meer tijd nodig voor het team om de updates en de invloed ervan te begrijpen.

Maar feit is dat zowel De Vries als ook zijn vaak bewierookte stalgenoot Yuki Tsunoda strandden in Q1. Dat is geen goed teken voor het Italiaanse zusterteam van Red Bull, al kan het in de race alleen maar beter gaan. De Vries kent het circuit goed, ondanks dat hij nieuw is in de F1. Hij is er naar eigen zeggen op gebrand op de baan de laten zien wat hij kan. En zal met inhaalacties zijn geschonden blazoen moeten oppoetsen vandaag.

De banden

Pirelli introduceerde voor dit weekend nieuwe banden, dat wil zeggen: de constructie ervan. Die was toegespitst op de auto’s voor 2024, zodat de bandenslijtage in de pas kon lopen met toegenomen neerwaartse druk bij de dan inmiddels flink doorontwikkelde bolides van nu. De Formule 1-teams lopen echter voor op de verwachte ontwikkelingssnelheid en daarom besloot Pirelli de banden met nieuwe constructie nu al te gaan gebruiken. Het zijn de banden waarmee de teams eerder testten in Barcelona, tijdens de Grand Prix van Spanje.

Naar verwachting zal de beste strategie een éénstopper zijn. Het verschil per ronde tussen de zachte band en medium band bedraagt volgens bandenexperts 1,2 seconden. Het gat tussen de zachte en de hard band is 1,8 seconden. Het verschil tussen medium en hard onderling valt relatief gezien dus mee ten opzichte van de verschillen met zacht. Conclusie: er is ruimte voor teams om wat met de strategie te spelen.

Weerbericht

Komt er regen? Misschien aan het begin van de race. Dat zou alle strategieën meteen op zijn kop zetten. De kans op neerslag bedraagt bij de start volgens het officiële weerbericht van FIA zo’n 40 procent. Niet veel dus, maar toch genoeg om een buitje niet uit te sluiten bij het begin van de race. Als het al zover komt, zal het overigens snel opdrogen. De temperatuur is met zo’n 23 graden aangenaam te noemen.

En verder…

…rijdt Brad Pitt in de opwarmronde mee in een omgebouwde ‘F1-wagen’, ten behoeven van een film

…is het circuit 5891 meter lang

…verlies je bij een reguliere pitstop op deze baan zo’n 19,9 seconden

…start de race om 15.00 uur plaatselijke tijd, oftewel 16.00 uur Nederlandse tijd