Carlos Sainz die Charles Leclerc in Q2 voor moest laten van het team, Leclerc die vervolgens Sainz in de laatste bocht zag passeren. Het gevolg: zowel een boze Spanjaard als een boze Monegask. “We bespreken het met een biertje vanavond”, zei teambaas Fred Vasseur om de vrede te bewaren.

Dat Sainz niet happy is met Ferrari werd in Oostenrijk al duidelijk. Na afloop van die Grand Prix liet de Spanjaard zich kritisch uit over het team. Hij vond onder meer dat Ferrari hem ‘eruit liet zien als een idioot’.

In de kwalificatie in Engeland werd ook weer voelbaar dat er spanningen zijn. Sainz had er duidelijk geen zin in om in opdracht van het team Leclerc voor te laten en hij greep de mogelijkheid om aan het einde van zijn out lap snel aan hem voorbij te gaan. Het leidde tot een cynische boordradio van de Monegask.

Vasseur probeerde het na afloop weg te lachen. “We bespreken het met een biertje vanavond. Uiteindelijk was het allemaal wat ongelukkig , Lewis Hamilton haalde voor de laatste paar bochten ineens een paar auto’s in en daardoor werd het wat chaotisch. Daar hadden onze coureurs last van. Het komt allemaal wel goed.”

De reacties van Leclerc en Sainz na de kwalificatie: