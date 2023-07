Carlos Sainz is bepaald niet te spreken over de keuzes van Ferrari tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Na afloop van de race uitte de Spanjaard tegen verschillende media zijn onvrede over de keuze om hem achter teamgenoot Charles Leclerc te houden.

De beide Ferrari-coureurs startten de race achter Max Verstappen en voor Lewis Hamilton. Hoewel Hamilton geen dreiging bleek voor de Italiaanse renstal, verdween Verstappen al snel aan de horizon. Sainz zat achter Leclerc vast, al ging de Spanjaard duidelijk sneller dan zijn Monegaskische teamgenoot. Zijn oproep om hem voorbij de laten gaan viel op dovemansoren in de garage van Ferrari.

“We moeten hier wel naar kijken. Ik ben uiteraard niet blij met wat er vandaag gebeurde”, zei een gefrustreerde Sainz achteraf. “Ik was de perfecte teamspeler, maar de keuzes van het team lieten mij eruit zien als een idioot. Bepaald geen fijn gevoel.”

“Ik had veel beter kunnen doen dan de vierde plek. Maar doordat ik in het begin deed wat het team van mij vroeg en daarna vast zat achter Charles met die pitstops, was mijn race volledig verloren. Ik had de snelheid, maar het team liet me met een naar gevoel achter. Aan het begin wilden we meteen een gat slaan naar Mercedes en achter Max aan gaan jagen. Ik was sneller en deed wat het team vroeg, maar het had heel anders kunnen lopen.”

Als extra zout in de wond raakte Sainz enkele uren na de race zijn vierde plek ook nog eens kwijt. De FIA keek nog eens goed naar de overtredingen van de track limits en deelde aan acht coureurs – waaronder Sainz – tijdstraffen uit. De Ferrari-coureur zakte daardoor terug naar de zesde positie in de einduitslag.

