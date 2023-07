Geen zesde pole op rij voor Max Verstappen, maar een eerste voor Lewis Hamilton sinds eind 2021: de verrassing was zaterdag groot op de Hungaroring. En nadat de rookwolken van de kwalificatie waren opgetrokken, kwam het besef dat er een aloud episch duel tussen Verstappen en Hamilton wacht. De vraag is alleen: hoe lang duurt dat duel?

Exact 476 meter is het naar het rempunt van de eerste bocht. Het zou zomaar eens kunnen dat de strijd tussen de voormalige titelrivalen niet langer duurt dan dat. Als Verstappen sneller van zijn plek is en hij Hamilton al bij de eerste bocht voorbij is, zal – gezien de racepace in de long run op vrijdag – weinig tot niets een overwinning van Verstappen in de weg staan. Het zou betekenen dat Red Bull een record boekt: nooit eerder won een team twaalf wedstrijden op rij (inclusief het afgelopen seizoen)

Reken maar dat Hamilton er alles aan zal doen om daar een stokje voor te steken. Niet vanwege dat record of welk team dat in zijn bezit heeft, maar wel omdat hij zich eindelijk weer eens zélf het zoet der victorie wil laten smaken. De laatste keer dat de Brit een Formule 1 Grand Prix won, was op 5 december 2021. Hamilton was toen de beste in Saudi-Arabië, destijds nog een race die laat in het seizoen werd verreden.

Episch duel tussen Verstappen en Hamilton

Als de Brit bij de start voor de Nederlander kan blijven, wordt het vermoedelijk dat episch duel tussen Verstappen en Hamilton. Inhalen in Hongarije is traditiegetrouw niet heel makkelijk. Hamilton zal daarnaast een eventuele koppositie met hand en tand verdedigen: hij heeft immers niets te verliezen. Verstappen aan de andere kant ook niet, want hij ligt lichtjaren voor op de concurrentie in het kampioenschap. Voor zover er überhaupt nog concurrentie is, welteverstaan.

Dus oog om oog, tand om tand? Het wordt handenwrijvend op de bank zitten als de lichten uit zijn en de Grand Prix in Hongarije van start gaat. Maar… er is meer.

(Tekst gaat door onder de foto)

Lando Norris en Oscar Piastri: samen op de tweede startrij (Foto: Motosport Images)

McLaren: lachende derde?

Want waar twee vechten om één been, gaat de derde er mee heen. Die oer-Hollandse tegeltjeswijsheid kan zomaar eens op de Grand Prix van Hongarije van toepassing zijn zondag. Achter Hamilton en Verstappen staan namelijk de beide McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Nee, zo was de verwachting van die eerste, de bolide zou het in Hongarije echt niet goed gaan doen. Te warm, teveel langzame bochten; niks voor McLaren. Heel anders dan Silverstone, waar ze respectievelijk tweede en vierde werden. Maar zie hier, wederom bevinden de papajagekleurde bolides zich in de voorste gelederen. En als Hamilton en Verstappen vooral met elkaar bezig zijn, kan een van de McLarens zomaar eens profiteren.

Achter het viertal wordt het vechten om de kruimels. De wekelijks teleurstellend racende Sergio Pérez – Red Bull is beter af zónder hem – moddert al het hele weekend maar wat aan in Boedapest, met de beginnersfout op vrijdag als dieptepunt. Voor hem lijkt de subtop het hoogste haalbare, evenals voor Charles Leclerc (Ferrari) en Fernando Alonso (Aston Martin).

In de achterhoede wordt het interessant om te zien hoe Daniel Ricciardo het gaat doen. Hij was in de kwalificatie sneller dan Yuki Tsunoda, maar hoe gaat de Australiër om met een volledige race-afstand? En dan ook nog eens in het warme Boedapest, waar hij Nyck de Vries vervangt als coureur van AlphaTauri.

Weer

Warm, warm en nog eens warm. Dat is het in Hongarije zondag tijdens de race. Enige regen of verkoeling? Vergeet het maar. De temperatuur is hoog, het kwik stijgt naar 30 graden en het publiek kan de poncho’s van vrijdag dan ook omruilen voor zonnebrand. Het betekent dat de 72 ronden op de Hungaroring naar verwachting voor de rijders een fysieke uitputtingsslag worden.

Banden

De nieuwe kwalificatiereglementen qua bandengebruik vielen niet bij iedereen in de smaak dit weekend. Coureurs moesten verplicht eerst hard, toen medium en daarna soft gebruiken. Het betekende elf setjes banden in plaats van dertien en daardoor werd ook op vrijdag minder (en anders) gereden in de vrije trainingen. De toegevoegde waarde is velen nog onduidelijk, zo valt te beluisteren.

Wat de banden in de race gaan doen, is een geheel andere kwestie. Door de hoge temperatuur van de baan wordt het ook voor het rubber naar verwachting een slijtageslag. Letterlijk en figuurlijk. Zo zei Oscar Piastri al te verwachten dat we misschien wel meer pitstops gaan zien tijdens de race dan menigeen nu nog denkt.

En verder…

…is de baan 4381 meter lang

…staat de race al sinds 1986 op de kalender

…is de kans op een safety car 38 procent

…begint de race om 15.00 uur