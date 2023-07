Met een gezicht als een oorwurm stond Sergio Pérez na de twee vrije trainingen op de Hungaroring de internationale media te woord. De Mexicaan schoof al in het begin van de eerste sessie van de baan en crashte met zijn Red Bull hard in de bandenstapels. “Mijn fout”, klonk het schuldbewust. In tegenstelling tot Pérez beleefde Daniel Ricciardo bij AlphaTauri wel een plezierige eerste werkdag achter het stuur.

Sergio Pérez had het geluk dat de monteurs van Red Bull erin slaagden zijn beschadigde bolide op tijd voor VT2 te repareren. Overigens loopt de opgelopen schade in de tonnen. “De jongens in de garage hebben geweldig werk geleverd. Het was belangrijk om de tweede vrije training te kunnen rijden en zoveel mogelijk data te verzamelen om de balans van de auto voor mekaar te kunnen krijgen”, zo stelde de geplaagde teamgenoot van Max Verstappen.

Ruil Pérez-Ricciardo niet ondenkbeeldig

Sergio Pérez staat bij Red Bull al maanden onder druk door de aanhoudende tegenvallende resultaten. Met de terugkeer van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri als vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries lijkt die druk op Pérez alleen maar groter te zijn geworden. Ricciardo maakt bij de Grand Prix van Hongarije zijn rentree. “Voor mij verandert er niets door de komst van Daniel”, beweerde Pérez desondanks. “Ik moet me op mezelf concentreren en maximaal presteren. Meer kan ik niet doen, al het andere ligt niet in mijn handen.”

Pérez heeft nog een contract bij Red Bull tot en met 2024, maar een swap met Ricciardo of Yuki Tsunoda lijkt na dit seizoen niet ondenkbeeldig. Een voormalig engineer van Red Bull, Dan Drury, postte gisteren op social media dat Pérez in zijn ogen ten dode is opgeschreven bij Red Bull. “Hij moet dit weekend iets speciaals laten zien of Pérez kan na dit seizoen vertrekken”, schrijft Drury, die van 2016 tot en met 2022 bij de Oostenrijkse renstal werkte. Overigens verremde Pérez zich ook in VT2 nog een keer behoorlijk. Uiteindelijk tekende hij in deze sessie voor de achttiende (!) tijd.

Nog geen perfect rondje voor Ricciardo

In tegenstelling tot Pérez had Daniel Ricciardo wel een plezierige middag op het korte en bochtige circuit bij Boedapest. “Ik heb nog niet het perfecte rondje gereden, maar ik begon wel alweer de limiet van de auto te voelen”, zei Ricciardo na zijn eerste werkdag achter het stuur van de AT04. “Als ik dit weekend geen fouten maak, ben ik tevreden. Klasseringen zijn voor mij nog niet erg relevant op dit moment. Ik weet het, er is veel aandacht voor mijn terugkeer, maar op het moment dat ik de helm weer op mijn hoofd zette, voelde het alsof ik nooit was weggeweest.”

