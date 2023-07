Sergio Pérez is het Grand Prix-weekend in Hongarije op dramatische wijze begonnen. Als een beginner ging de Mexicaan in de fout door al bij de start van de eerste vrije training zijn Red Bull in de muur te parkeren. Het zorgde meteen voor een rode vlag.

Pérez ging vlak voor bocht 5 de mist in door met de achterkant over het gras te gaan, totaal onnodig dus. Daardoor verloor hij de controle over de wagen en werd de muur zijn eindstation. Het doet hem geen goed, want de Mexicaan laat al weken tegenvallende prestaties zien bij Red Bull. De druk zal door deze fout alleen maar gaan toenemen.