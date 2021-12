Formule 2-kampioen Oscar Piastri zegt dat hij ‘behoorlijk geïrriteerd’ zal zijn als hij in 2023 geen Formule 1-zitje heeft. De Australiër moet nu al een jaar langs de zijlijn toekijken en nog een jaar zou hij niet trekken.

Piastri maakte de afgelopen jaren een goede indruk. De Australiër won in 2019 de Formule Renault Eurocup en ging er een jaar later met de titel vandoor in de Formule 3. Dit seizoen kroonde hij zichzelf tot Formule 2-kampioen, maar ondanks die drie titels op rij zit hij voor 2022 zonder zitje. Piastri zag alle kansen op een Formule 1-zitje voor zijn ogen verdwijnen en mag in 2022, vanwege de regels, ook niet terugkeren in de Formule 2.

Nu zijn alle ogen dus gericht op 2023, al is het dan nog maar de vraag of hij op een zitje kan rekenen. De Alpine-junior gaat aan de slag als reservecoureur voor Alpine, waar hij dan zou kunnen doorstromen. Dat hangt dan wel af van de keuzes van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft een contract voor 2022 maar heeft al aangegeven dat hij nog zo’n twee tot drie jaar door wil gaan. Esteban Ocon heeft ondertussen nog een contract tot en met 2024, waardoor de kansen voor Piastri bij Alpine nog altijd twijfelachtig zijn. Toch hoopt hij dat zijn prestaties van de afgelopen jaren hem in 2023 dat felbegeerde F1-zitje oplevert.

“Ik hoop dat het laat zien dat ik best goed met een stuur overweg kan!”, grapt Piastri. “Als ik dat nu nog niet heb bewezen, dan zijn er gewoonweg geen juniorklassen meer waarin ik dat kan aantonen. Ik heb er alles aan gedaan om voor een F1-zitje te gaan.”

“Ik zei begin vorig jaar, of dit jaar, dat ik dacht dat ik met mijn resultaten wel ergens een zitje moest vinden, maar dat is duidelijk niet hoe het ging”, vervolgt Piastri. “Het is natuurlijk een beetje teleurstellend dat ik niet direct die overstap maak.” Piastri hoopt ondanks alles dat hij in 2023 op de Formule 1-grid staat. “Ik zou behoorlijk geïrriteerd, om het netjes te houden, zijn als ik in 2023 niet op de grid sta. Ik heb niks meer om mezelf te bewijzen”, besluit de Formule 2-kampioen.

