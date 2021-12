Er zijn nog twee races op het Yas Marina Circuit te gaan voor de Formule 2, maar de nieuwe kampioen is al gekroond. Alpine-junior Oscar Piastri deed wat hij moest doen en had genoeg aan de derde plek om de titel veilig te stellen.

Piastri begon aan dit weekend met een voorsprong van 51,5 punten op Prema-teamgenoot Robert Shwartzman. Daardoor was de titel al zo goed als zeker voor de 20-jarige Australiër, maar hij moest het klusje nog wel klaren op het aangepaste Yas Marina Circuit.

Piastri vocht zich een weg naar voren en haalde met enkele ronden voor het einde Shwartzman in voor de derde plek. Daarmee pakte hij meer punten dan zijn concurrent en vergrootte dus zijn voorsprong op de 22-jarige Rus. Het was voor Piastri genoeg om met nog twee races te gaan tot kampioen gekroond te worden.

Lees ook: F2-coureur Piastri neemt met Alpine deel aan Young Driver Test

Hij voegt zich zo toe aan het lijstje F2-kampioenen, waaronder Mick Schumacher, George Russell en Charles Leclerc. Maar, in tegenstelling tot die coureurs, een overstap naar de Formule 1 zit er nog niet in voor hem: de Formule 1-grid voor 2022 staat al vast en er was geen plek voor de kersverse kampioen. Wel mag hij volgend jaar aan de slag als reservecoureur voor Alpine. Of hij dan in 2023 kan rekenen op een plekje bij Alpine is nog maar de vraag: Esteban Ocon heeft een contract tot en met 2024 en Alonso heeft al gehint naar een langer verblijf.

De Alpine-junior heeft al een indrukwekkende weg bewandeld. Zo werd hij in 2019 kampioen in de Formule Renault Eurocup en veroverde hij een jaar later in de Formule 3 de titel. “Ik hoop dat ik volgend jaar de kampioen op de bank zitten word”, grapt Piastri na het behalen van zijn derde titel op rij.