Oscar Piastri, de kampioenschapsleider in de Formule 2, neemt volgende week deel aan de Young Driver Test in Abu Dhabi. De Australiër stapt in bij Alpine, waar hij volgend jaar de reservecoureur wordt.

Piastri leidt het Formule 2-kampioenschap met een voorsprong van 51,5 punten op Ferrari-junior Robert Shwartzman. Hij wordt gezien als veelbelovend talent en mag na het behalen van de titel, waar hij met één raceweekend te gaan zo goed als zeker van lijkt te zijn, niet terugkeren in de Formule 2. Zo hoopte hij dus in 2022 al in de Formule 1 te rijden, maar met alle zitjes vergeven moet Piastri in ieder geval een jaar geduld hebben.

Piastri is recentelijk wel benoemd tot reservecoureur voor het Alpine F1-team voor 2022. Hij maakt namelijk al een tijdje deel uit van de Alpine Academy en zij willen de talentvolle coureur graag behouden. Als voorproefje mag hij volgende week dinsdag achter het stuur van de Alpine A521, zoals hun Formule 1-bolide van dit seizoen heet, kruipen. Dat gebeurt bij de Young Driver Test op het Yas Marina Circuit.

“Ik ben erg opgewonden om te rijden in de Young Driver Test”, zegt Piastri. “Het is bijna mijn eerste officiële dag in mijn nieuwe baan voor volgend jaar, wanneer ik reservecoureur van het team word. Elke dag in een F1-auto is best speciaal, maar om de huidige te besturen met andere coureurs op het circuit in een enigszins competitieve omgeving is erg cool. Dank aan het team voor deze kans, ik kijk er zeker naar uit en werk die dag door een zeer vol testprogramma”, aldus de Australiër.