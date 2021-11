Formule 2-coureur Oscar Piastri heeft alvast één stap richting de Formule 1 gezet. De Australiër zal vanaf 2022 de reservecoureur zijn van Alpine.

De 20-jarige Piastri gaat aan de leiding in de Formule 2 en werd vorig jaar kampioen in de Formule 3, maar uitzicht op een fulltime Formule 1-zitje heeft hij voorlopig niet. Enkel het tweede zitje naast Valtteri Bottas bij Alfa Romeo is nog te vergeven, maar naar verluidt zal een andere Alpine Academy-coureur, Guanyu Zhou, met dat stoeltje aan de haal gaan.

Mocht Piastri dit seizoen kampioen worden in de Formule 2, dan moet hij een andere raceklasse zoeken. De Australiër heeft al aangegeven dat hij best een jaartje langs de zijlijn wil toekijken, zolang dat maar tot een Formule 1-zitje in 2023 leidt. Die garantie heeft hij nog niet, maar de eerste stap richting een Formule 1-zitje is nu wel gezet. Alpine heeft Piastri, die sinds 2020 bij de Alpine Academy zit, namelijk tot reservecoureur benoemd voor 2022.

Lees ook: ‘Alfa Romeo bevestigt binnenkort komst Zhou’

Foto: Motorsport Images

Piastri zal bij Alpine een ‘uitgebreid testprogramma afleggen om zijn voorbereiding en training voort te zetten voor een toekomstig Formule 1-zitje’. Het is dus nog niet dat felbegeerde zitje, maar de leider in het Formule 2-kampioenschap is wel blij met die eerste stap. “Ik ben ontzettend verheugd dat ik de reservecoureur zal zijn voor het Alpine F1-team”, zegt Piastri. “Ik kijk ernaar uit om nog meer betrokken te raken bij het team en bij te dragen aan het succes waar wij naar streven.”

“De rol van reservecoureur is de volgende stap op weg naar mijn doel voor een racezitje in 2023, wat erg spannend is. Ik heb mezelf de afgelopen jaren bewezen in de juniorformules en heb het gevoel dat ik nu klaar ben voor de Formule 1. Samen met mijn ervaring op het circuit tijdens raceweekenden zullen we een substantieel testprogramma samenstellen om mezelf te blijven ontwikkelen om nog meer te groeien en beter voorbereid te zijn op een racestoeltje. Ik ben Alpine erg dankbaar voor hun steun”, aldus Piastri.

Of hij in 2023 een zitje bij Alpine kan bemachtigen, is nog maar de vraag. Esteban Ocon tekende dit jaar namelijk een contract waarmee hij tot en met 2024 bij het Franse team zit. Piastri zal zich dan vooral richten op de toekomst van Fernando Alonso. De Spanjaard heeft namelijk een contract tot eind 2022, al is het nog maar de vraag of hij de Formule 1 na twee jaar weer de rug zou willen toekeren.