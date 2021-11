Antonio Giovinazzi lijkt aan zijn laatste Formule 1-seizoen bezig te zijn. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Blick maakt Alfa Romeo binnenkort namelijk bekend dat Formule 2-coureur Guanyu Zhou de teamgenoot van Valtteri Bottas wordt in 2022.

Alfa Romeo bevestigde voor de Grand Prix van Italië dat Valtteri Bottas de afzwaaiende Kimi Räikkönen zou vervangen. Bottas moest bij Mercedes plaatsmaken voor George Russell en hoopt Alfa Romeo naar voren te kunnen helpen in het kampioenschap. Bottas heeft dus een van de twee Alfa Romeo-zitjes in handen voor 2022, maar over dat tweede zitje is nog niets bekend.

Antonio Giovinazzi’s contract bij Alfa Romeo loopt dit jaar af en de Italiaan heeft de afgelopen jaren geen al te sterke indruk gemaakt. De laatste paar races heeft hij echter meer van zich laten zien en Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur heeft ook meermaals benadrukt dat Giovinazzi kans maakt om het zitje te behouden. Ook Ferrari, de motorleverancier van Alfa Romeo, hoopt dat Giovinazzi langer bij dat team mag blijven.

Toch lijkt de 27-jarige Giovinazzi bezig te zijn aan zijn laatste seizoen. Alfa Romeo maakt namelijk op korte termijn bekend dat Formule 2-coureur Guanyu Zhou het zitje naast Bottas krijgt, meldt de doorgaans zeer goed ingevoerde Roger Benoit van Blick. De Chinese coureur staat tweede in het kampioenschap, waarin hij al voor het derde jaar op rij rijdt. Het zou voor Alfa Romeo de meest voor de hand liggende optie zijn: Zhou neemt volgens Blick namelijk een behoorlijke bruidsschat met zich mee, 25 miljoen dollar om precies te zijn.

Bovendien willen ze bij Alfa Romeo niks overhaasten met de 18-jarige Théo Pourchaire en de leider in de Formule 2, Oscar Piastri, is net als Zhou verbonden aan de Alpine Academy. Alpine wil Piastri graag houden maar zou bereid zijn Zhou te laten gaan. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zou Zhou de juiste keuze zijn voor Alfa Romeo. “Met de geweldige uitrusting, de moderne windtunnel en nu een goed budget, zou het team in 2022 echt vooruit moeten gaan!”, zegt hij tegen Blick. “Met Bottas heb je een zeer ervaren man en Zhou laat nu al drie jaar in de Formule 2 zien dat hij klaar is voor de overstap.”

Voor Piastri lijkt het zo een steeds lastigere opgave om een zitje in de Formule 1 te bemachtigen. Voorlopig kan de Australiër kampioen worden in de Formule 2, maar zou dan wel zijn heil ergens anders moeten zoeken omdat hij dan niet opnieuw mee mag doen in de opstapklasse van de Formule 1. Hij heeft al aangegeven daartoe bereid te zijn, als hij dan wel in 2023 een Formule 1-zitje krijgt.