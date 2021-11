Het einde van het seizoen nadert en de meeste coureurs weten al waar ze aan toe zijn voor 2022, maar dat geldt niet voor Antonio Giovinazzi. De Italiaan tast nog steeds in het duister over zijn toekomst in de Formule 1, iets wat hij ‘niet ideaal’ noemt.

In aanloop naar de Grand Prix van Italië werd alvast één van de twee Alfa Romeo-zitjes voor 2022 bevestigd. Valtteri Bottas zal het team uit Hinwil naar een sterkere positie in de middenmoot moeten helpen aangezien Kimi Räikkönen na dit seizoen stopt, maar wie er naast hem rijdt is nog niet bekend.

Antonio Giovinazzi zit nog zonder contract voor 2022 en het is ook niet vanzelfsprekend dat er een contractverlenging komt. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur heeft namelijk aangegeven dat hij het Formule 2-seizoen nog wat wil afwachten om een definitief besluit te nemen. Het team zou interesse hebben in Guanyu Zhou, Oscar Piastri en Théo Pourchaire. Het probleem van die eerste twee coureurs is dat zij onderdeel uitmaken van de Alpine Academy en Pourchaire wordt met zijn 18 jaar nog te jong geacht door Vasseur. Dat Giovinazzi nog steeds in het duister tast, zit hem dwars.

“Er is nog geen nieuws, ik heb geen antwoorden”, herhaalt Giovinazzi ook in Mexico. “Helaas is dat het geval. Het is absoluut niet ideaal om op deze manier naar races te trekken, niet wetende wat je volgend jaar doet of wat er gaat gebeuren. Maar het is zoals het is.”

“Hopelijk weten we binnenkort meer en is het goed nieuws, dan weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren”, vervolgt Giovinazzi. “Dat zou beter zijn voor iedereen binnen het team. Het is zeker niet makkelijk, maar ik kan er niets aan doen. Het enige dat ik kan doen is snel rijden en goede resultaten binnenslepen. Het is niet mijn besluit, maar die van Fred”, doelt de Italiaan op teambaas Frédéric Vasseur.

