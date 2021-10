Antonio Giovinazzi wil nog niet denken aan opties buiten de Formule 1, mocht Alfa Romeo besluiten om hem geen contractverlenging te geven. De Italiaan wil ‘in het ergste geval’ wel nadenken over andere opties, maar richt zich nu op het behouden van zijn zitje voor 2022.

Het contract van Giovinazzi loopt eind dit jaar af en het is nog maar de vraag of Alfa Romeo langer door wil gaan met de 27-jarige Italiaan. Na vijftien races staat hij dit seizoen slechts op één puntje terwijl teamgenoot Kimi Räikkönen, die twee races miste door een positieve coronatest, op zes staat. Giovinazzi is na de zomerstop wel beter gaan presteren en kwalificeerde zich tweemaal als zevende, maar kwam in de races niet tot punten. Ondertussen worden al mogelijke vervangers genoemd, waaronder Formule 2-coureurs Guanyu Zhou, Oscar Piastri en Théo Pourchaire. Hoewel de druk op hem dus toeneemt wil Giovinazzi nog niet denken aan opties buiten de Formule 1.

“Om eerlijk te zijn wil ik me voor nu focussen op het behouden van dit zitje in de Formule 1”, zegt Giovinazzi tegen Motorsport.com. “In het ergste geval zou ik gaan nadenken over volgend jaar. Maar voor nu wil ik me focussen op mijn werk hier in de Formule 1 en wil ik proberen om mijn zitje te behouden. Het enige dat ik kan doen is rijden en meer punten pakken en ik hoop dat dat genoeg zal zijn”, aldus de Italiaan.

Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur gaf onlangs aan dat Giovinazzi nog aanspraak kan maken op dat tweede zitje voor 2022, maar daarvoor moet hij wel beter presteren in de races. “Het goede nieuws is dat we kunnen wachten omdat we al contact hebben gehad met enkele coureurs en wij bepalen het uiteindelijk”, zei Vasseur. “Het is ook een kans voor Antonio om te laten zien dat hij kan verbeteren. Ik zie het dus als een mogelijkheid voor Antonio omdat hij in de auto zit en kan laten zien dat hij goed kan rijden en verbeteren. Het is veel frustrerender als je niet in de auto zit en je moet zien of anderen het goed of slecht doen. Antonio heeft nu deze kans en die moet hij met beide handen aangrijpen”, aldus de Fransman.

