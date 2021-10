Antonio Giovinazzi maakt volgens Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur nog altijd aanspraak op het zitje voor 2022. Daarvoor zal de 27-jarige Italiaan zich wel nog moeten bewijzen in de komende races en met name ook stappen vooruit moeten zetten: “Antonio heeft nu deze kans en die moet hij met beide handen aangrijpen.”

Het silly season zit er zo goed als op, met negentien stoeltjes die al vergeven zijn. Maar één zitje staat nog steeds in de spotlights: het Alfa Romeo-zitje naast Valtteri Bottas voor 2022. Het contract van Antonio Giovinazzi loopt eind dit jaar af en het is nog maar de vraag of Alfa Romeo doorgaat met de Italiaan. Bij Ferrari hopen ze dat Giovinazzi blijft, maar Alfa Romeo wilde de Formule 2 nog afwachten. Daar zijn namelijk meerdere kandidaten voor het zitje, waaronder kampioenschapsleider Oscar Piastri, Alpine-junior Guanyu Zhou en de 18-jarige Théo Pourchaire. Teambaas Frédéric Vasseur wil voor nu ook nog zien of Giovinazzi, nu hij zich nog kan bewijzen in de komende races, kan presteren en verbeteren onder de druk.

Foto: BSR Agency

“Wat betreft de pure prestaties moeten we het hebben over de kwalificatie en de race”, zegt Vasseur tegen Racer.com. “Vorig jaar reed hij heel sterke races en was hij de beste in de eerste ronde, dus vorig jaar deed hij het erg goed in de races.”

“Dit seizoen worstelt hij een beetje als hij moest verbeteren in de kwalificatie na Q1”, vervolgt Vasseur. “Hij heeft het de afgelopen raceweekenden goed gedaan en ik was blij om te zien dat hij kon leveren en een stapje kon zetten in de verschillende stints. Hij verbeterde in elke run van Q1 naar Q2 en van Q2 naar Q3 en kon alles voor elkaar krijgen en wat te verfijnen tijdens de kwalificatie.”

“Voor nu is het doel om punten te pakken en de laatste paar raceweekenden waren een beetje lastig. Maar ik weet dat hij in staat is om het werk te leveren en nu wacht ik op het weekend waarin hij alles samenvoegt: kwalificatietempo, racetempo en dat van de eerste ronde tot de laatste ronde”, aldus de uitleg van Vasseur.

Mocht Giovinazzi dat voor elkaar krijgen, dan zou hij nog wel aanspraak kunnen maken op dat zitje bij Alfa Romeo. “Het goede nieuws is dat we kunnen wachten omdat we al contact hebben gehad met enkele coureurs en wij bepalen het uiteindelijk. Het is ook een kans voor Antonio om te laten zien dat hij kan verbeteren. Ik zie het dus als een mogelijkheid voor Antonio omdat hij in de auto zit en kan laten zien dat hij goed kan rijden en verbeteren. Het is veel frustrerender als je niet in de auto zit en je moet zien of anderen het goed of slecht doen. Antonio heeft nu deze kans en die moet hij met beide handen aangrijpen”, aldus Vasseur.

