Oscar Piastri stevent op de Formule 2-titel af, maar de kans lijkt nihil dat hij met de kroon op zak in 2022 vanuit de kraamkamer van de Formule 1 doorstroomt naar de koningsklasse. De Australische Alpine-protegé is bereid een jaar aan de zijlijn voor lief te nemen, mits dat tot een racezitje in 2023 leidt.

Met nog twee raceweekends en zes races te gaan in de Formule 2 staat Piastri op 178 punten. Zijn naaste belager Guanyu Zhou volgt met 142 stuks. Als Piastri de Formule 2 weet te winnen, zou dat zijn derde titel in drie jaar zijn. Eerder won hij de Formule Renault Eurocup en de Formule 3.

Een prestatie van formaat voor de pas twintigjarige Aussie, maar in tegenstelling tot voor Zhou – die kandidaat voor een stoeltje bij Alfa Romeo is – lijkt de deur naar de Formule 1 voorlopig gesloten voor Piastri. Dit ook omdat Alpine in 2022 verdergaat met Fernando Alonso en Esteban Ocon.

Wat ook nog meespeelt, is dat Piastri als hij de Formule 2 wint in 2022 niet meer mag meedoen in die klasse. “Een jaar aan de zijlijn is in dat geval het meest waarschijnlijk”, wordt Piastri geciteerd door Motorsport Week. “Dat is natuurlijk nooit ideaal. Tegelijkertijd ben ik niet de eerste die dat overkomt. En ik zal ook niet de laatste zijn.”

Perspectief bij Alpine?

Piastri noemt het wel ‘een offer’. “Al ben ik bereid dat offer te maken als het tot een racezitje voor 2023 leidt.” Of dat bij Alpine zal zijn, is een andere vraag. Ocons contract loopt tot en met eind 2024 door. Dat van Alonso tot en met 2022. Al heeft Alpine de bal voor zijn verdere toekomst bij de tweevoudig kampioen zelf gelegd.

Zolang de veertigjarige Alonso het leuk vindt en nog op een goed niveau presteert, lijkt hij door te kunnen gaan. Een bijkomend nadeel voor Piastri is dat Alpine geen juniorteam heeft om hem te stallen. Piastri, die wordt bijgestaan door ex-Formule 1-coureur Mark Webber, verwacht komende maand in gesprek te gaan met Alpine over zijn toekomst.

