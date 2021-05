Esteban Ocon is bezig aan een sterk seizoen met Alpine. Het Franse team is daarom met hem in gesprek over een contractverlenging. Een nieuw contract zou de jonge talenten in de Formule 2 echter een deur voor de neus toedoen.

Alpine heeft momenteel drie talenten in de Formule 2 rijden, onder wie leider in het kampioenschap Guanyu Zhou en regerend Formule 3-kampioen Oscar Piastri. Mocht Alpine ervoor kiezen door te gaan met Ocon, dan betekent dat waarschijnlijk dat een stap naar de hoofdklasse in 2022 er niet in zit voor de talenten. Zeker nu de CEO van Alpine, Laurent Rossi, heeft aangegeven dat het team momenteel geen andere coureurs overweegt voor de plek naast Fernando Alonso volgend jaar.

Lees ook: Alpine is al in gesprek met Ocon en lijkt Gasly uit te sluiten

Zhou, die hoopt de eerste Chinese Formule 1-coureur te worden, maakt zich nog geen zorgen. “Mijn taak is om het goed te doen in de Formule 2”, zegt hij tegen Autosport. “Halverwege het jaar zullen we kijken hoe het gaat en maken we een plan voor de toekomst. Hopelijk krijg ik snel een kans in Formule 1.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Ook Piastri focust zich eerst op de Formule 2. “Voor mij verandert er niets” zegt de Australiër. “Ik ben hier om de Formule 2 te winnen. Als ik dan de F1 in ga, is dat natuurlijk het doel.” Piastri wordt gecoacht door voormalig F1-coureur Mark Webber en won de F2-seizoensopener in Bahrein. Ook hij is dit jaar een serieuze kandidaat voor de titel.

Piastri won in 2019 de Formule Renault Europcup en vorig jaar werd het talent kampioen in de Formule 3. “Als ik dit jaar succesvol ben en het lukt om het kampioenschap te winnen, dan zijn dat drie kampioenschappen op rij. Ik weet niet echt wat ik nog meer kan doen dan dat”, laat hij weten. “Ik ga me eerst focussen op dit weekend in Monaco en ga mijn best doen in Formule 2. Alpine en mijn management mogen uitzoeken of ze mij een F1-stoeltje willen geven.”

Lees ook: NENT-topman Peter Nørrelund: ‘Formule 1 is méér dan alleen Max Verstappen’

Onder de talenten van Alpine, is het Zhou die in Monaco het best presteert tot nu toe. Hij won de eerste sprintrace. Piastri eindigde op P8. Het derde talent, Christian Lundgaard, viel tijdens de race vanaf P2 uit met motorproblemen. Morgen rijdt de Formule 2 om 8:20 de tweede sprintrace. de hoofdrace start om 17:15.