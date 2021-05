Esteban Ocon doet met zijn sterke seizoensstart goede zaken voor zijn toekomst bij Alpine, terwijl landgenoot Pierre Gasly lager op het lijstje lijkt te staan bij de Franse fabrieksformatie. Dat geeft Alpine-CEO Laurent Rossi aan.

In de eerste vier Grands Prix van 2021 heeft Ocon tien punten gepakt, wat er vijf meer zijn dan zijn teamgenoot – en tweevoudig wereldkampioen – Fernando Alonso heeft verzameld. Daarnaast staat het 3-1 voor Ocon in de kwalificatiestrijd met de Spaanse veteraan.

Waar er na een voor Ocon lastig 2020, waarin hij ruim werd geklopt door zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, werd getwijfeld aan zijn toekomst bij het team en Gasly als mogelijke vervanger werd genoemd, lijkt Ocon nu dus met stip bovenaan het lijstje te staan bij Alpine.

“Esteban doet al het juiste om me te overtuigen hem bij het team te houden”, beaamt Rossi. Sterker nog: “We zijn op het moment al in gesprek met zijn management en Mercedes.” Dat laatste dan natuurlijk omdat Ocon nog altijd aan Mercedes is verbonden via een managementdeal.

Gasly en Ocon golden allebei als kanshebber bij Alpine voor 2022. De keuze lijkt nu op Ocon te vallen.

“Esteban is een geweldige coureur”, meent Rossi, die het dan ook als een luxeprobleem omschrijft dat hij nu al aan dit soort dingen moet denken. Met ook Alonso in de gelederen en onder contract voor 2022, is Alpine ook ‘niet op zoek naar coureurs voor volgend jaar’, vertelt Rossi.

Geen Gasly

Nadat Gasly vorig jaar nog werd genoemd als mogelijke vervanger van Ocon bij Alpine, lijkt dat nu dus niet meer het geval. “Pierre is, zoals iedereen kan zien, een zeer goede en waardevolle coureur, maar ik zou zeggen dat het er op het moment niet inzit”, zegt Alpine’s CEO over een eventuele overstap van Gasly naar het team.

Het ziet er zo dus goed uit voor Ocons toekomst bij Alpine, met Rossi die zegt ‘niet verrast’ te zijn door zijn sterke start. “Want we wisten al dat hij enorm getalenteerd is”, zegt hij. “In zijn tweede jaar, voelt hij zich ook steeds beter bij het team en we hebben ook wat dingen veranderd in zijn crew en qua opbouw van het weekend. Dat betaalt zich nu uit.”