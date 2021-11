Antonio Giovinazzi leek goede punten te scoren in Mexico, maar mede dankzij de aparte strategie van Alfa Romeo eindigde hij buiten de punten. Die strategie kon dan ook rekenen op een sarcastisch bedankje van de Italiaan op de boordradio.

Giovinazzi vertrok als elfde van de startgrid maar lag aan het einde van de openingsronde, mede door de chaos na bocht 1, al op de zevende plek. De Italiaan reed vervolgens een sterke race en kon Sebastian Vettel achter zich houden voor de zevende plek. Het ging allemaal echter mis met de pitstopstrategie. De Italiaan kwam achter Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo terecht en verloor veel tijd achter het verkeer. Aan het einde van de dag moest Giovinazzi genoegen nemen met de elfde plek, al deed hij dat niet.

“Hey jongens, bedankt voor de geweldige strategie”, klinkt het nogal sarcastische bericht van Giovinazzi op de boordradio na de race, waarna het ongemakkelijk stil blijft. De druk staat er flink op bij de Italiaan, die nog altijd vecht voor het behoud van zijn zitje voor 2022. Dat zo’n goed resultaat weggegooid wordt, neemt hij ze dan ook niet in dank af. “Soms is het makkelijk om het van de positieve kant te bekijken, soms is dat lastig. Vandaag is dat onmogelijk”, schrijft hij op sociale media.

Ook later in gesprek met de media liet hij zijn onvrede nog blijken. “Ik ben zeer teleurgesteld omdat we vandaag een goede kans hadden om met beide auto’s punten te pakken. Maar zij konden mij geen goede strategie geven, we gingen te vroeg naar binnen en kwam achter het verkeer terecht, dat was gewoon niet geweldig. Ik vind het prima om een vroege pitstop te maken, maar niet als ik dan achter het verkeer terechtkom omdat de strategie dan nooit zal werken.”