Alpine staat er voor open om reservecoureur Oscar Piastri, als het echt nodig is, uit te lenen aan een ander team om hem zo aan een fulltime-zitje te helpen. Maar dat is dan onder één voorwaarde: Alpine wil bij zo’n deal uitzicht hebben op een terugkeer van de gewilde Australische coureur.

Piastri reed zich de afgelopen jaren in de schijnwerpers door drie jaar op rij kampioen te worden, met het Formule 2-kampioenschap als hoogtepunt. Veel leverde hem dat de coureur uit Melbourne echter niet op: Piastri zag alle zitjes in de Formule 1 aan zich voorbijgaan en staat dit jaar langs de zijlijn toe te kijken. Als reservecoureur van Alpine wordt hij wel opgewarmd voor een zitje in de Formule 1, maar de kans lijkt klein dat hij snel op een stoeltje bij Alpine kan rekenen.

Alpine weet namelijk dat Esteban Ocon tot en met 2024 voor het team rijdt terwijl Fernando Alonso, wiens contract dit jaar afloopt, al de wens heeft uitgesproken om nog zeker twee of drie jaar door te gaan. Dat biedt weinig perspectief voor Piastri, die zijn zinnen heeft gezet op 2023. Mocht het nodig zijn, dan staat Alpine wel open voor een uitleendeal met een ander Formule 1-team.

“Als dat een deal is waardoor we hem later kunnen terugkrijgen, dan zou ik er misschien over nadenken”, zegt Alpine-CEO Laurent Rossi tegen Motorsport.com. “Ik ben niet tegen zo’n oplossing. Je begrijpt dat ik Oscar wil ontwikkelen, ik wil hem niet voor eeuwig op de reservebank laten zitten. Hij moet er klaar voor zijn als die dag komt. En die dag zal er komen omdat hij zeer getalenteerd is, hij is zeker een van de twintig stoeltjes waard.”

Bovendien heeft Piastri volgens Rossi de potentie om wereldkampioen te worden. “Daar ben ik van overtuigd”, benadrukt Rossi. “Hij moet in de tussentijd zoveel mogelijk training krijgen.” Voor een zitje bij Alpine moet Piastri hopen dat Alonso toch besluit om er – nu echt – mee te stoppen, weet Rossi ook. “We weten dat Fernando goed presteert. Het zou verrassend zijn als hij in de winter ineens zijn magie verliest. We moeten dus realistisch zijn. Het hoort bij een van de scenario’s die we moeten bekijken”, doelt de Alpine-CEO op een mogelijke uitleendeal.