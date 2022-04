Alpine neemt voor het raceweekend in Imola enkele updates met zich mee. Veel tijd om te testen is er niet vanwege het sprintformat, maar het team wil de nieuwe vloer en het chassis testen.

Alpine oogde sterk in de eerste drie raceweekenden, maar heeft er nog niet de resultaten voor laten zien. Het Franse team staat met 22 punten vijfde bij de constructeurs en is daar nog niet helemaal tevreden over. Met name de racepace zou beter kunnen volgens technisch directeur Pat Fry.

“Onze performance in de kwalificatie is relatief competitief, aangezien we beide auto’s regelmatig in Q3 hadden staan”, zegt Fry. “Als alles goed was gegaan in Melbourne, hadden we op de tweede startrij kunnen staan. We moeten onze racepace verbeteren, we onderzoeken hoe we dat kunnen bereiken.”

Lees ook: Alpine kijkt met argusogen naar mogelijke relatie Porsche en Red Bull: ‘Wie maakt dan wat?’

Het draait daarbij vooral om het vinden van de juiste balans tussen racepace en snelheid in de kwalificatie, legt Fry uit. “We moeten hieraan blijven werken om comfortabel te worden met de auto met weinig en veel brandstof.”

Om de eerste stappen richting dat doel te zetten, zal Alpine wat updates meenemen naar Imola. Met name aan de vloer en het chassis zal er het nodige veranderen. “We nemen, wanneer en waar dat mogelijk is, wat gewichtsbesparende onderdelen mee. Hoewel het een sprintweekend is zullen we een vloerupgrade testen. We zullen dus wel zien hoe dat uitpakt in de enige vrije training op vrijdag. Het is een stap in de juiste richting en het wordt interessant om te zien hoe het op de baan presteert”, aldus Fry.