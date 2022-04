Alpine-CEO Laurent Rossi zou graag nieuwe motorfabrikanten als Porsche en Audi in de Formule 1 verwelkomen, maar vindt niet dat ‘het uitrollen van de rode loper ze allemaal voordelen moet bieden’.

Dat stelt Rossi tegenover SpeedWeek, waarbij hij onder meer inhaakt op de vrijstellingen die nieuwe fabrikanten eventueel ten opzichte van de huidige motorleveranciers krijgen als ze per 2026 instappen. Het gaat daarbij natuurlijk over Porsche en Audi, die een Formule 1-entree overwegen.

Een bijkomend twistpunt is hoe een samenwerking van (vermoedelijk) Porsche met Red Bull gezien moet worden. Dit ook omdat Red Bull een eigen motorafdeling opzet, Red Bull Powertrains. Officieel vallen de huidige motoren van Red Bull en AlphaTauri daar onder, al zijn dit ex-Honda’s met veel Honda-support.

Red Bull – Porsche?

Waar Rossi bang voor is, is dat er concessies worden gedaan aan Porsche, Audi én Red Bull Powertrains, maar bij een eventuele samenwerking niet duidelijk is wie wat doet. “Wat komt er dan van Porsche, wat van Audi en wat van Red Bull? Krijgen ze allemaal een speciale behandeling, of niet?”

Volgens Rossi is het verder zeer de vraag of het in het belang van de sport is alle drie deze partijen toezeggingen te doen. Dit ook omdat de huidige fabrikanten de afgelopen decennia enorme bedragen in de hun motorprojecten gestoken hebben. Daar willen ze ook wat voor terugzien.

“We moeten de nieuwe fabrikanten dus tegemoet zien te komen zonder de huidige fabrikanten te benadelen”, vindt Rossi. Volgens de Alpine-CEO ‘hebben de andere concerns vermoedelijk dezelfde zorgen’, zo doelt hij op Ferrari en Mercedes.

Heet hangijzer

Het mag duidelijk zijn dat dit momenteel een heet hangijzer is in de Formule 1. Zelfs het bestempelen van Red Bull Powertrains als nieuwe fabrikant zou je kunnen betwisten: want hoewel het geen intellectueel eigendom van Honda krijgt, rijdt het nu t/m 2026 met ex-Honda’s terwijl het een eigen divisie opzet.

Red Bull Powertrains kan zich zo jarenlang daarop focussen, terwijl Renault, Mercedes en Ferrari op twee fronten vechten. Tegelijkertijd stapt er het nodige voormalig Honda-personeel over naar Red Bull en is er door de jarenlange relatie met Honda onvermijdelijk enige kennisoverdracht.