Teambaas Christian Horner denkt dat het niet meer dan logisch is dat Red Bull gesprekken voert met Porsche en Audi, nu een Formule 1-avontuur van die merken aanstaande lijkt.

De overkoepelende Volkswagen Group bevestigde donderdag immers de Formule 1-plannen van Porsche en Audi te hebben goedgekeurd. Een definitieve beslissing over het betreden van de Formule 1 volgt echter pas als de nieuwe motorregels voor 2026 rond zijn.

Dat Porsche en Audi nu op de drempel van de Formule 1 staan, noemt Horner in gesprek met geselecteerde media in Melbourne, waaronder FORMULE 1 Magazine ‘geweldig nieuws voor de sport’. “Het is niet meer dan logisch voor ons om gesprekken met ze te voeren”, voegt hij daar aan toe.

Onafhankelijke aanpak

Hoewel Red Bull een eigen motorafdeling heeft opgezet met Red Bull Powertrains – en deze nog verder uitbreidt – lijkt een samenwerking zo dus zeker tot de mogelijkheden te behoren. Het meest aannemelijk is daarbij dat Red Bull de handen ineenslaat met Porsche.

Volgens Horner is Red Bull hier echter niet van afhankelijk. Ook op eigen houtje kan het team het rooien, benadrukt hij. “We zijn met Red Bull Powertrains nooit afhankelijk geweest van een partner.” Volgens Horner ligt alles ook ‘goed op schema’ bij Red Bull Powertrains.

“We hebben binnenkort de eerste ééncilinder-motor (als een soort prototype, red.) op de testbank draaien. Verder betrekken we eind mei onze nieuwe faciliteiten en hebben we geweldig getalenteerde mensen aangetrokken. We zijn blij met de voortgang.”

Juiste partner

Dat Audi en Porsche een Formule 1-instap overwegen, ‘verandert onze plannen niet’, vervolgt Horner dan ook. Dat gezegde hebbende, zou het niet moeilijk zijn het eigen motorproject aan te passen op een samenwerking met een partner, zoals Porsche. “Inderdaad, maar het moet wel met de juiste partner zijn.”

Mocht Red Bull inderdaad een relatie aangaan met Porsche, dan zou het logisch zijn dat ook zusterteam AlphaTauri motoren van Porsche of een aanverwante partij krijgt. Momenteel rijden beide teams met ex-Honda’s die onder de Red Bull Powertrains-naam worden ingezet.

