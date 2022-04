Het zou volgens Red Bull-adviseur ‘logisch’ zijn dat Red Bull ‘de meest aantrekkelijke partner voor een fabrikant’ zou zijn, nu de geruchten over een samenwerking met Porsche vanaf 2026 steeds hardnekkiger worden.

Er gaan al jaren geruchten over de mogelijke entree van Audi en/of Porsche in de Formule 1, maar nu lijkt die stap dichterbij dan ooit. Persbureau Reuters berichtte namelijk, in navolging van eerdere berichtgeving van de Duitse tak van Business Insider, dat de Volkswagen Group volgende week groen licht zal geven voor de entree van Audi en Porsche in de Formule 1. Een instap bij een van de huidige teams is daarbij de meest waarschijnlijke optie, waarbij Audi een deal zou aangaan met McLaren terwijl Porsche een samenwerking zou aangaan met Red Bull.

Vooralsnog regelt Red Bull de krachtbronnen binnen de nieuwe afdeling Red Bull Powertrains nadat Honda vorig jaar als naam uit de Formule 1 vertrok, al blijft het bedrijf nog wel samenwerken met het team. Als Porsche in zou stappen, zou dat waarschijnlijk om een partnership voor de krachtbron gaan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zou het wel zien zitten om met een team genaamd ‘Red Bull Porsche’ en Max Verstappen met het nummer 1 te zien rijden in 2026, maar: “Als ik zeg dat het ‘goed’ klinkt, dan zal je wel weer denken dat we daar afspraken hebben!”, lacht de Oostenrijker bij Formel1.de. Dat is echter nog zeker niet rond, benadrukt Marko. “Alles ligt nog open. We voeren gesprekken in alle richtingen.”

“Ik denk dat het logisch is dat wij de meest aantrekkelijke partner voor een fabrikant zijn”, voegt Marko toe. “Een nummer 1 in het vooruitzicht zou mooi zijn, maar daar zijn we nog mijlenver van verwijderd.” Wie een belangrijke rol in dit ‘schaakspel’, zoals Marko het zelf omschrijft, speelt, is Verstappen. “Hij is duidelijk een belangrijk figuur in dit schaakspel. De overweging met mogelijke fabrikanten is niet onredelijk”, aldus de Red Bull-adviseur.