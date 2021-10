Red Bull kan geen gebruik maken van Honda’s data en kennis voor het ontwikkelen van een motor voor 2026 en moet het dus helemaal zelf – of met een andere autofabrikant – doen. Dat verklaart Honda-topman Masashi Yamamoto.

Honda trekt zich zoals bekend eind dit seizoen terug, met Red Bull dat het motorproject dan deels overneemt. Red Bull mag de Japanse krachtbronnen blijven gebruiken tot er een nieuwe motorformule komt, vermoedelijk in 2026. In 2022 krijgt het daarbij nog operationele ondersteuning van Honda, al zal de fabrikant in naam niet langer aan het team en project verbonden zijn. Vanaf 2023 moet Red Bull het dan zelf rooien.

Als er in 2026 vervolgens nieuwe motoren komen, moet Red Bull die ook zelf ontwerpen. Of met een andere partner. Maar het kan hiervoor in elk geval geen gebruik maken van de data, kennis en/of het intellectueel eigendom van Honda. “Dat klopt, dat kunnen ze niet gebruiken”, bevestigt Yamamoto in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine.

Bouwtekeningen

Zolang het de ex-Honda-motoren inzet, kan Red Bull het zogenaamde ip van Honda wél inzien en benutten, zegt Yamamoto. “Dat moet ook wel”, legt de Honda-topman uit. “Om de motoren zelf in elkaar te zetten, onderhouden en onderdelen te kopen (vanaf 2023, red.), hebben ze die informatie nodig.” Het gaat daarbij, zo verduidelijkt hij, feitelijk om ‘de bouwtekeningen’ en data van de Honda-motor.

Eigen ontwerp

Red Bull, dat druk doende is een eigen motorafdeling op te richten, terwijl er ook gespeculeerd wordt over een relatie met Volkswagen, zal hier vast iets van leren. Maar, benadrukt Yamamoto: “Die informatie hebben en kunnen inzien, betekent nog niet dat je zo zelf een motor kan ontwerpen.” Dat moet Red Bull – of een andere fabrikant – dus ook zelf doen, zonder het intellectueel eigendom van Honda. “Dat klopt”, bevestigt Yamamoto andermaal.

