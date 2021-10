Red Bull is druk doende een eigen motorproject op te tuigen op de thuisbasis in Milton Keynes. Het is een omvangrijk en ambitieus plan van een ambitieus team, waar behalve kansen ook risico’s bij komen kijken. “De grootste uitdaging ligt in wat de motorregels voor 2026 worden.”

Dat stelt motorspecialist Ernest Knoors, die in de koningsklasse voor Cosworth, BMW en Ferrari werkte, in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Red Bull krijgt voor in 2022 de engine freeze (ontwikkelingsstop) ingaat nog een nieuwe motor als afscheidscadeau van het vertrekkende Honda. Volgend jaar ontvangt het daar ook tech support voor van de Japanners. Vanaf 2023 moet Red Bull het zelf rooien.

Het runnen van die motor zal het probleem niet zijn, denkt Knoors. De uitdaging zit hem in het ontwikkelen van een eigen motor voor 2026. En, niet onbelangrijk, hoe de motorformule voor dat jaar eruitziet. Goed nieuws voor Red Bull is in dat opzicht dat de zo complexe MGU-H in 2026 zo goed als zeker verdwijnt. Red Bull heeft daar ook voor gelobbyd. Al is het team van de energiedrankfabrikant er daarmee nog niet, stelt Knoors.

Risico voor Red Bull

De risico’s van het motorproject, zegt hij, ‘kleven vooral aan de nieuwe regels’. Hoe meer er verandert, hoe lastiger het wordt voor Red Bull. Denk aan de komst van synthetische brandstof, de regels voor brandstofgebruik of de grotere rol van andere elektrische systemen als de MGU-H verdwijnt. Begrijp hem niet verkeerd: “Een motor bouwen, lukt ze heus. Maar eentje bouwen die sterker is dan die van Mercedes, Ferrari en Renault, dat is best een moeilijke uitdaging.”

Red Bull, legt hij uit, kampt ondanks al het werk dat het doet met een groot nadeel. “Mercedes, Ferrari en Renault hebben omdat ze aan automakers verbonden zijn al veel van de basisbouwstenen voor het ontwikkelen van een nieuwe motor.” Denk aan zaken als productie-infrastructuur en -methoden. Of een uitwisseling van technische kennis. “Dat is beperkt, want het gaat om specifieke kennis, maar je kunt er uit putten. Red Bull heeft dat niet.”

Tijdsdruk

Een mogelijke oplossing zou het aangaan van een relatie met een automaker zijn. Zoals de Volkswagen Group. Toch zal het niet lang duren voor de tijd begint te dringen voor Red Bull, denkt Knoors. Om een motor in 2026 in te zetten, moet deze begin 2025 op de testbank liggen, het concept in 2024 ontwikkeld worden en moet alles qua organisatie eigenlijk in 2023 ‘staan’. “Misschien zelfs eerder.” Kortom: “Ik denk dat Red Bull de druk echt wel voelt.”

Het eigen motorproject biedt Red Bull natuurlijk ook kansen.