De shakedown in Barcelona is voor Alpine vroegtijdig ten einde gekomen. Het team komt niet meer in actie nadat de A522 in de ochtend hydraulische problemen opliep.

Fernando Alonso mocht de ochtendsessie achter het stuur kruipen van de Alpine en was twaalf ronden onderweg toen de bolide plots stil kwam te vallen. Op beelden was te zien dat er ook flink wat bluswerk aan te pas kwam, al was nog niet snel duidelijk wat de oorzaak was. De Alpine keerde terug in de garage, waar het team heeft vastgesteld dat het om een hydraulisch probleem gaat.

“Na verder onderzoek in de garage na het stilvallen op de baan eerder deze ochtend, kan het team bevestigen dat het om een probleem met de hydraulica ging”, laat het team in een verklaring weten. “Een klein afdichtingsprobleem leidde tot een brand achterin de auto.”

Lees ook: Alonso wil halverwege 2022 besluit nemen over toekomst

Er is nog een hele middagsessie van vier uur te gaan, maar daar zal Alpine niet in actie komen. “Het team heeft met succes 266 ronden afgelegd tijdens de drie dagen van de shakedown in Barcelona. De reparaties aan de auto gaan door en daarom zullen we de rest van de dag niet meer rijden. We kijken ernaar uit om bij de volgende test in Bahrein weer van de partij te zijn.”

Foto: Motorsport Images